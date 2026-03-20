Uznana za „zbyt męską”, wschodząca gwiazda spotyka się z krytyką ze względu na swój wygląd.

Portorykańska raperka i piosenkarka-autorka tekstów Young Miko spotyka się z krytyką za bycie „zbyt męską” ze względu na jej androgyniczny styl i „agresywny trap flow”.

Styl uliczny, który nie jest powszechnie popularny w Internecie.

Młoda Miko często nosi oversize'owe bluzy z kapturem, szerokie spodnie, łańcuchy XXL, masywne trampki i krótkie włosy lub gładko zaczesany kucyk – „chłopczycą” stylizację, która kłóci się z tak zwanymi tradycyjnymi „kobiecymi kodami” reggaetonu. Ten odświeżony styl Y2K – inspirowany anime i tatuażami – wzmacnia jej wizerunek „queerowej królowej”, ale spotyka się z drwinami w mediach społecznościowych, oskarżając ją o to, że jest „niewystarczająco kobieca” lub „jak chłopiec”.

Reakcja queer w miejskiej Ameryce Łacińskiej

Jej bezpośredni rap – jak w utworach „Lisa” czy „Debiutantka Roku” – nawiązuje do macho-kodów miejskiego rapu, gdzie flirt jest bezpośredni i niesfiltrowany. Ta postawa, często określana jako „agresywnie męska pozycja”, podważa normy gatunku historycznie naznaczonego patriarchatem i homofobią. Rezultat: ostra krytyka w internecie, gdzie niektórzy oceniają ją jako „zbyt męską jak na lesbijkę”, ujawniając wciąż silne oczekiwania normatywne, nawet wśród jej własnej publiczności.

Jako artystka otwarcie lesbijska, Young Miko kwestionuje konwencje, przedstawiając relacje lesbijskie bez sprowadzania ich do cierpienia czy marginalizacji. Tej widoczności towarzyszy jednak powtarzająca się seksistowska i homofobiczna krytyka: uwagi o tym, że jej ciało jest uważane za „zbyt męskie”, o jej wyglądzie bez makijażu czy o tym, że nie podporządkowuje się tradycyjnym kategoriom płciowym.

Kontrast ten jest tym bardziej uderzający, że jego sukces wciąż rośnie – wyprzedane koncerty, zwłaszcza w El Coliseo w 2025 roku, i znaczące współprace z postaciami tego gatunku, takimi jak kolumbijski piosenkarz latino trap i reggaeton Karol G. Mimo to, krytyka wciąż pojawia się w mediach społecznościowych, takich jak TikTok czy Reddit, ilustrując napięcia między artystyczną ewolucją a oporem kulturowym na scenie urbano.

Nominacja do nagrody Latin Grammy, wyprzedana trasa koncertowa XOXO: Young Miko w końcu przekuwa krytykę w siłę, tworząc bezpieczną przestrzeń dla osób LGBTQ+ w Latin trap (muzycznym podgatunku latynoskiego hip-hopu).