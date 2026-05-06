„Wspaniała kobieta”: w wieku 76 lat pokazuje swoją figurę na czerwonym dywanie

Chińsko-amerykańska projektantka mody Vera Wang po raz kolejny przykuła uwagę na Met Gali 2026. W wieku 76 lat pojawiła się na czerwonym dywanie w czarnej kreacji własnego projektu, wiernej jej charakterystycznemu stylowi. Jej pojawienie się szybko wywołało reakcje w internecie.

Strój, który „podkreśla jej figurę”

Na ten wieczór poświęcony związkom mody ze sztuką Vera Wang wybrała bardzo spójną czarną sukienkę. Składała się ona ze spódnicy z obniżonym stanem połączonej z wysokim dekoltem, z czarnym bandeau założonym pod spód i bufiastym rękawem. Ten krój podkreślał jej figurę, a zwłaszcza biust i ramiona. Na czerwonym dywanie odważyła się założyć odważną kreację, „pomyślaną jako prawdziwy pokaz stylu”.

Kreacja inspirowana historią mody

Strój Very Wang został zainspirowany pracami projektanta Rudiego Gernreicha, znanego z przełomowych sylwetek. Choker noszony przez projektanta był w rzeczywistości jednym z jego dzieł. Sukienka nawiązywała również do jednego z jego kultowych kostiumów kąpielowych z lat 70., który obecnie znajduje się w kolekcji Metropolitan Museum of Art.

Moda nie zna ograniczeń wiekowych.

Ten look szczególnie przypadł do gustu internautom, ponieważ niósł ze sobą prosty przekaz: moda nie zna granic wiekowych. W wieku 76 lat Vera Wang udowodniła, że można nosić wyrazisty i osobisty strój, nie ograniczając się oczekiwaniami, jakie często stawia się kobietom wraz z wiekiem. Jej wygląd był z tego powodu powszechnie chwalony. Wielu postrzegało ją jako kobietę wolną, pewną siebie i inspirującą. W komentarzach kilka osób napisało między innymi: „wspaniałą kobietę”.

Opinie nie były jednak jednomyślne. Niektórzy internauci krytykowali jej wygląd, uznając ją za „zbyt szczupłą” i twierdząc, że „nie wyglądała na swój wiek”, sugerując, że mogła poddać się operacji plastycznej. Inni rozszerzyli debatę, wskazując na Met Galę jako „kolejny przykład gloryfikacji bardzo szczupłych, a nawet wychudzonych ciał”, potępiając utrzymującą się kulturę szczupłości i wzywając do zaniepokojenia.

Krótko mówiąc, Vera Wang udowodniła, że jest ważną postacią w świecie mody. Jej występ na Met Gali w 2026 roku przypomina, że styl nie zależy od wieku ani konwencji, ale przede wszystkim od pewności siebie, z jaką nosi się dany strój.