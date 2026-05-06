Nicole Kidman i jej córka zaprezentowały się zjawiskowo, ubrane elegancko.

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman zachwyciła publiczność na Met Gali 2026, ale tym razem nie była jedyną osobą, która przyciągnęła uwagę. Przybyła z córką, Sunday Rose Kidman Urban, która debiutowała na tym długo oczekiwanym wydarzeniu. W wieku 17 lat młoda kobieta przeżyła ważny moment na jednym z najgłośniejszych czerwonych dywanów roku. U boku matki prezentowała się elegancko w liliowej sukience z motywem rozkwitu.

Dwa bardzo różne style

Na Met Gali w 2026 roku Nicole Kidman założyła czerwoną, cekinową suknię, uzupełnioną piórkowymi detalami. To odważny wybór, idealnie wpisujący się w spektakularny charakter Met Gali. Jej córka natomiast postawiła na bardziej romantyczną sylwetkę. Ten kontrast między tymi dwiema kreacjami został szczególnie dobrze przyjęty: z jednej strony intensywna i wyrazista kreacja, z drugiej – bardziej stonowana, ale wciąż efektowna, pierwsza kreacja na czerwonym dywanie.

Mile widziane pojawienie się

Ten szczegół wywołał wiele reakcji, ponieważ uczynił moment prostszym i bardziej wzruszającym. Dla wielu internautów ten występ nie był jedynie prezentacją „córki celebryty”. Pokazywał również młodą kobietę odkrywającą blask reflektorów, jednocześnie pozostającą w kontakcie z codziennym życiem. Ta spontaniczność spotkała się z powszechnym uznaniem, a niektórzy uznali ją za formę autentyczności, która stała się rzadkością w wydarzeniach często bardzo ustrukturyzowanych.

Daleka od przesadnie rozbudowanej inscenizacji, ta dyskretna, a zarazem szczera obecność pozwoliła widzom łatwiej utożsamić się z nią. Pośrednio przypomina nam to, że za znanymi nazwiskami kryją się przede wszystkim osobiste podróże, złożone z pierwszych doświadczeń i prostych chwil. Być może to właśnie ta „normalność” znalazła oddźwięk u tak wielu osób, nadając występowi Sunday Rose Kidman w „Urban” niemal uniwersalny wymiar.

Dzięki temu wspólnemu występowi matki i córki, Nicole Kidman i Sunday Rose Kidman Urban zaznaczyły swoją obecność na Met Gali 2026. Pomiędzy szykownymi strojami, współudziałem i powrotem do rzeczywistości, ich spacer po czerwonym dywanie był jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru.