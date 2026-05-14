Aktorka Lisa Kudrow ostrzega przed ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją, które niepokoi Hollywood

W wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” w maju 2026 roku amerykańska aktorka, producentka i scenarzystka Lisa Kudrow wypowiedziała się na temat sztucznej inteligencji. Znana na całym świecie z roli Phoebe Buffay w serialu „Przyjaciele”, wyraziła zaniepokojenie rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji generatywnej w przemyśle filmowym i telewizyjnym. Jej komentarze dołączają do rosnącej liczby głosów aktorów zaniepokojonych rosnącą obecnością tej technologii w Hollywood.

Wyważone, ale stanowcze oświadczenie

Zapytana o obawy związane z wykorzystaniem jej wizerunku cyfrowego, Lisa Kudrow nie przebierała w słowach. „Tak, to mnie przeraża. Nie wiem, sztuczna inteligencja to narzędzie, ale generatywna technologia sztucznej inteligencji bardzo różni się od ludzi, którzy po prostu lubią tworzyć fanarty czy fan fiction” – stwierdziła aktorka. Kontynuowała, dodając ważny niuans: „Problem pojawia się, gdy mogą to spieniężyć i stworzyć coś, co można wykorzystać w dowolny sposób. Albo gdy studia filmowe zdecydują się wykorzystać twój wizerunek według własnego uznania”.

Odnosząc się do pośmiertnego wykorzystania wizerunku aktora, dodał: „Ale potrzebują zgody spadkobierców, jeśli ktoś umrze. To mnie martwi. Naprawdę”. Jest to szczególnie istotna kwestia teraz, gdy wizerunki kilku aktorów zostały wykorzystane bez ich zgody w fałszywych reklamach generowanych przez sztuczną inteligencję.

Trzeci sezon „The Comeback” odzwierciedlający debatę

To stanowisko nie jest przypadkowe. Wpisuje się ono idealnie w kontekst trzeciego i ostatniego sezonu „The Comeback”, kultowego serialu HBO, który Lisa Kudrow współtworzyła z amerykańskim scenarzystą, reżyserem i producentem Michaelem Patrickiem Kingiem. Emisja od 22 marca 2026 roku, w tym ostatnim sezonie, w którym główną rolę gra jej postać, Valerie Cherish, gwiazda nowego sitcomu… w całości napisanego przez sztuczną inteligencję.

„Kiedy 20 lat temu nakręciliśmy pierwszy odcinek «Comeback», chodziło o zagrożenie ze strony reality show; potem o streaming; a tym razem chodzi o sztuczną inteligencję” – wyjaśnił Michael Patrick King w rozmowie z TheWrap. Dla Lisy Kudrow ten sezon jest odbiciem obecnej debaty: „Będzie mnóstwo korekt. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, potem mnóstwo korekt, a potem będziemy potrzebować ludzi. Myślę, że tak”.

Debata wykraczająca poza Hollywood

Lisa Kudrow nie jest jedyną zaniepokojoną osobą. Podczas występu w podcaście „Armchair Expert with Dax Shepard” zwierzyła się już, że film Roberta Zemeckisa „Here”, w którym Tom Hanks i Robin Wright pojawiają się w różnym wieku dzięki sztucznej inteligencji, spotęgował jej obawy: „Wyciągnąłem z tego tylko jeden wniosek: to poparcie dla sztucznej inteligencji. Nie chodzi o to, że wszystko zrujnuje, ale co z tego zostanie?”.

Poza Hollywood, aktorka Lisa Kudrow kwestionuje ogólny wpływ tej technologii na społeczeństwo: „Jaka praca pozostanie ludziom? I co potem? Czy będzie jakiś dochód podstawowy, czy nie będziemy musieli już pracować? Jak to może wystarczyć?”. Ta refleksja jest zbieżna z refleksją innych postaci z branży filmowej, takich jak amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Demi Moore oraz brytyjsko-amerykańska aktorka Katherine Waterston, która uznała sztuczną inteligencję za „przerażającą” zarówno dla Hollywood, jak i innych sektorów.

Wyrażając jasno swoje obawy, Lisa Kudrow wnosi swój wkład w ważną debatę, która obecnie ogarnia całą branżę rozrywkową. W obliczu pytań o prawa, zgodę i przyszłość zawodową, sztuczna inteligencja stała się, jak sama to ujęła, „tematem, który będzie wymagał wielu korekt”.