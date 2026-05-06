W obliczu krytyki dotyczącej jej wyglądu, reakcja tej aktorki jest zaskakująca.

Zaledwie kilka dni po tym, jak stała się obiektem krytyki w mediach społecznościowych, Olivia Wilde zabłysnęła na nowojorskiej Met Gali 2026. Irlandzko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka przykuła uwagę swoją postacią, która z pewnością nie pozostała niezauważona na czerwonym dywanie Metropolitan Museum of Art.

Odpowiedź na krytykę

Wystąpienie to nastąpiło po kontrowersjach wokół jej udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Francisco, gdzie niektóre zdjęcia aktorki wywołały krytykę jej wyglądu. W obliczu tych osądów, Olivia Wilde postanowiła odpowiedzieć humorem i autoironią w mediach społecznościowych.

Odnosząc się do zdjęcia zrobionego obiektywem typu rybie oko, stwierdziła: „Patrzcie, to obiektyw typu rybie oko. I przyznaję: czy to był mój najlepszy kąt? Mój najlepszy wygląd? Nie. Nie, to zaskakujące zdjęcie”. Zamiast podsycać kontrowersje, aktorka zdawała się preferować lekkie podejście, postawę, która spotkała się z szerokim uznaniem wielu internautów.

Strój zgodny z tematem Met Gali 2026

Tegoroczna Met Gala 2026 celebrowała związek mody ze sztuką poprzez wystawę „Sztuka kostiumowa”. Oficjalny dress code „Fashion Is Art” zachęcał gwiazdy do przekształcania swoich stylizacji w prawdziwe dzieła sztuki wizualnej. Olivia Wilde, dzięki swojej dopasowanej sukni i sylwetce inspirowanej historycznymi kostiumami, przerobionej na współczesną modę, doskonale uosabiała tego artystycznego ducha. Jeszcze przed swoim przybyciem aktorka podzieliła się na Instagramie humorystycznym komentarzem: „Przygotowuję się mentalnie do Met, ćwicząc unikanie siadania i chodzenia do toalety”.

Wygląd, który był szeroko komentowany

W mediach społecznościowych wielu użytkowników chwaliło pewność siebie i elegancję reżyserki filmu „Don't Worry Darling”. W kilku komentarzach podkreślono również, że na krytykę reaguje humorem, a nie agresją. Olivia Wilde, która pojawiła się już na Met Gali w 2023 roku w białej sukni zdobionej złotym haftem, nadal jest na pierwszych stronach gazet zarówno ze względu na swoje wybory modowe, jak i na to, jak radzi sobie z medialną uwagą.

Pojawiając się na Met Gali, Olivia Wilde wysłała przesłanie, które głęboko rezonowało z jej fanami. Z autoironią, pewnością siebie i wyczuciem stylu udowodniła, że woli odpowiadać na negatywne komentarze humorem i elegancją niż kontrowersjami.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Margot Robbie w wieku 35 lat zachwyca w mieniącej się złotej sukience

