W swoim stroju z „podartym efektem” Kehlani robi furorę na pustyni

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i tancerka Kehlani udostępniła na Instagramie serię zdjęć zrobionych na pustyni w podniszczonym stroju. Stylizacja natychmiast urzekła jej obserwatorów – post zebrał już ponad 500 000 polubień.

Strój z „podartym efektem”

Sercem tej stylizacji jest celowo „przetarta” estetyka, na którą składają się postrzępione brzegi i surowe brzegi. Kehlani miała na sobie bezrękawnik w ciemnobrązowym kolorze z kwadratowym dekoltem, zestawiony z pasującą spódnicą, wydłużoną długimi, postrzępionymi paskami materiału, niczym unoszące się szmaty. Całość ma szykowny, lekko rustykalny, „survivalowy” charakter, coś pomiędzy haute couture a postapokaliptycznym światem.

Akcesoria w tym samym stylu

Aby dopełnić tę stylizację, Kehlani wybrała pasujące dodatki: szerokie brązowe bransoletki, wyrazisty naszyjnik z motywami plemiennymi oraz wysokie brązowe zamszowe buty. Jej look opierał się na rozpuszczonych włosach i makijażu w odcieniach przydymionego brązu, idealnie nawiązującym do otoczenia. Wszystkie te detale podkreślają spójny wygląd tego zestawu, utrzymanego w ziemistej palecie barw.

Krajobraz pustyni

Wybór miejsca nie był przypadkowy. Sfotografowana w sercu pustyni, Kehlani postawiła na idealną harmonię między swoim strojem a otaczającym go otoczeniem, w palecie brązów i piasku. „Sprawy mogą pójść nie tak, jeśli pospieszymy się tą drogą…” – napisała pod zdjęciem, podkreślając tajemniczą i filmową atmosferę serialu. W komentarzach fani obsypywali ją komplementami, chwaląc „inscenizację, która jest jednocześnie odważna i mistrzowska”.

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Artysta o charakterystycznym stylu

Ta publikacja potwierdza zamiłowanie Kehlani do odważnej estetyki. Zdobywszy sławę na scenie R&B i będąc autorką kilku uznanych albumów, kultywuje swobodny i asertywny wizerunek, zarówno w muzyce, jak i w modzie. Jej publiczne wystąpienia świadczą o prawdziwym zamiłowaniu do dramatyzmu.

W tym „podartym” stroju i pustynnej scenerii Kehlani prezentuje się na granicy mody i sztuki performance. Wybierając surową estetykę i spójny świat, po raz kolejny udowadnia, że lubi myśleć nieszablonowo.