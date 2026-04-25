Victoria Beckham błyszczy w białej satynowej sukience u boku męża

Fabienne Ba.
Na gali TIME100 w Nowym Jorku brytyjska stylistka, projektantka i bizneswoman Victoria Beckham po raz kolejny zaprezentowała swój styl. Zachwyciła swoim minimalistycznym, a zarazem efektownym wyglądem w białej, satynowej sukience.

Bardzo zauważalny występ na gali TIME100

23 kwietnia 2026 roku Beckhamowie pojawili się w Jazz Lincoln Center w Nowym Jorku na gali TIME100, która co roku honoruje najbardziej wpływowe osoby. Victoria Beckham, która sama znalazła się na liście, wybrała nieskazitelną białą suknię, która niemal przypominała suknię ślubną.

Satynowa sukienka łącząca minimalizm i wyrafinowanie

Na tę okazję założyła kreację z własnej marki. Długa, zwiewna sukienka charakteryzowała się eleganckim, wysokim dekoltem, subtelnymi asymetrycznymi detalami i czystym krojem podkreślonym satyną. Rezultatem jest nowoczesna i ponadczasowa sylwetka, wierna DNA marki, w której minimalizm stał się znakiem rozpoznawczym. Satyna stała się kluczowym materiałem w jej najnowszych kolekcjach, łącząc wygodę i elegancję w bardzo nowoczesnym wydaniu.

Idealnie dobrany duet

Obok niej, David Beckham postawił na klasyczny czarny garnitur z muszką. Razem tworzyli harmonijny duet, grając kontrastem czerni i bieli z niemal ślubną estetyką. Para od lat pielęgnuje wizerunek stonowanej elegancji, gdzie każde publiczne wystąpienie staje się modowym manifestem.

Biały satyn jako współczesny podpis

Od kilku sezonów Victoria Beckham przywraca satynową sukienkę na pierwszy plan w swojej garderobie. Dostępna w różnych odcieniach, stała się niezbędnym elementem garderoby, ucieleśniając minimalistyczną estetykę inspirowaną latami 90. Ten fason potwierdza trend, w którym krój i materiał górują nad zdobieniami.

Poza samym wyglądem, ten look wpisuje się w szerszą koncepcję propagowaną przez Victorię Beckham. Jest ona zwolenniczką mody, która ma dodawać pewności siebie i podkreślać kobiecą obecność poprzez czyste, wyraziste sylwetki. Jej biała sukienka doskonale ilustruje tę wizję.

Krótko mówiąc, dzięki tej stylizacji Victoria Beckham przekształca prosty wygląd na czerwonym dywanie w wyrazisty styl. U boku Davida Beckhama potwierdza swój status kluczowej postaci współczesnej mody.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
