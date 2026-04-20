Pamela Anderson, 58 lat, wskrzesza trend jeansowy z lat 2000.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson powraca z impetem, prezentując styl mocno zakorzeniony w estetyce denimu, prezentując sylwetkę z wysokim stanem, dopasowaną w biodrach i udach, a następnie rozkloszowaną u dołu. Ten look natychmiast przywodzi na myśl kultowe jeansy z lat 2000. Aktorka i ikona mody udowadnia w ten sposób, że minione trendy mogą zachować pełnię swojej siły.

Powrót do „bardzo dopasowanych” jeansów

Sukienka, którą ma na sobie Pamela Anderson, ma krój charakterystyczny dla końca lat 90. i początku XXI wieku: bardzo wysoki stan, wyraźnie zaznaczone biodra, dopasowana nogawka i rozkloszowany dół. Taka konstrukcja podkreśla sylwetkę, odważnie podkreślając krągłości. Długo kojarzona z jej wizerunkiem z lat 90., estetyka ta powraca teraz w nowej interpretacji: nie jest już tylko symbolem pokoleniowym, ale elementem odzwierciedlającym podróż, tożsamość.

Choć fason pozostaje wierny temu duchowi, Pamela Anderson odświeża stylizację, wybierając bardziej stonowane opcje: minimalistyczny T-shirt, trampki zamiast niebotycznych obcasów i „naturalną” fryzurę. Ten kontrast odzwierciedla ewolucję jej wizerunku, od „wysoko wykreowanej ikony” do kobiety, która wyraża swój styl z większą prostotą.

Trend, który rezonuje z mediami społecznościowymi

Powszechne przyjęcie tej inspirowanej latami 2000. sylwetki, zarówno w mediach społecznościowych, jak i podczas wystąpień publicznych, wzmacnia jej wpływ na młodsze pokolenia. Te młodsze pokolenia natychmiast rozpoznają znane kody wizualne, zaktualizowane o współczesne gusta. Marki jeansowe z kolei idą w ich ślady, oferując więcej fasonów z wysokim stanem, dopasowanych i lekko rozkloszowanych, pokazując, że ten kierunek stylistyczny wykracza poza zwykłą nostalgię.

Ostatecznie powrót Pameli Anderson to coś więcej niż tylko powrót do lat 2000. Ilustruje on zdolność denimu o strukturalnym kroju do przetrwania czasu poprzez odrodzenie. Odwołując się śmiało do tych fasonów, Pamela Anderson oferuje współczesną interpretację minionego stylu, w którym charakter góruje nad wiekiem, a moda staje się kanwą dla osobistej ekspresji.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„W okresie menopauzy jesteśmy marginalizowani": 54-letnia aktorka Amanda Peet dzieli się swoimi doświadczeniami
Paris Hilton wystawia swojego ochroniarza na próbę; nagranie rozbawiło internautów.

