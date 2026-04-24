Hailey Bieber rozświetla czerwony dywan w lśniącej, szarej koronkowej sukience

Podczas gali TIME100, szeroko komentowanego wydarzenia zorganizowanego przez magazyn Time, aby uhonorować 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber szczególnie przykuła uwagę. Jej lśniąca, szara koronkowa sukienka wyróżniała się elegancją i zdecydowanie nowoczesnym akcentem.

Sukienka, która jest jednocześnie przezroczysta i olśniewająca

Hailey Bieber pojawiła się na czerwonym dywanie gali TIME100 w eleganckiej kreacji, która natychmiast przykuła wzrok. Na tę okazję miała na sobie subtelnie mieniącą się, szarą koronkową sukienkę, która igrała z przejrzystością i światłem. Koronkowe detale dodawały subtelnej faktury, a refleksy na materiale odbijały światło przy każdym ruchu.

Minimalistyczny i wyrafinowany wygląd

Dobór dodatków i makijażu podkreślił czyste linie stroju. Delikatna fryzura i subtelny makijaż pozwoliły sukience wysunąć się na pierwszy plan. Ten wybór estetyczny odzwierciedla obecny trend, który preferuje stonowane, a zarazem wyrafinowane sylwetki, gdzie liczy się każdy detal.

Ikona stylu na czerwonym dywanie

Znana z szeroko komentowanych pokazów mody, Hailey Bieber po raz kolejny potwierdza swoją pozycję wpływowej postaci w świecie współczesnej mody. Jej wybory odzieżowe, niekiedy „odważne”, a zawsze perfekcyjnie dopracowane, kształtują trendy widoczne na czerwonym dywanie i nie tylko.

W tej lśniącej, szarej koronkowej sukience Hailey Bieber zaprezentowała się elegancko i efektownie na Gali TIME100. Strój doskonale ilustruje połączenie minimalizmu, wyrafinowania i wizualnego wyrazu.