68-letnia Sharon Stone zaskakuje kontrowersyjnym skórzanym strojem

Fabienne Ba.
Amerykańska aktorka i producentka Sharon Stone wciąż podważa standardy stylu, prezentując się tak, że nikogo nie pozostawia obojętnym. Jej najnowszy strój (prawdopodobnie) ze skóry wywołał liczne reakcje, od podziwu po kontrowersje.

Wygląd skóry, który budzi kontrowersje

Na zdjęciu udostępnionym na Instagramie Sharon Stone siedzi na łóżku w sypialni, ubrana w czarny biustonosz, prawdopodobnie skórzany. Strój, złożony z dopasowanych elementów, natychmiast wywołał na nowo dyskusję na temat „odważnych wyborów modowych dla kobiet w pewnym wieku”. Ten sartorialny wybór jest zgodny ze stylistycznym podejściem Sharon Stone: śmiałe stylizacje, które bawią się i podważają hollywoodzki szyk.

Niektórzy postrzegają to jako demonstrację swobody stylistycznej, inni jako prowokację uznaną za zbyt śmiałą jak na tradycyjny czerwony dywan. Pamiętajmy: niezależnie od wieku, ubieranie się nigdy nie było kwestią przyzwolenia. Nie chodzi o bycie „odważnym” po 60., ale po prostu o wolność: swobodę noszenia tego, co się chce i kiedy się chce. Kobiece ciała nie podlegają dyskusji.

Rzekoma swoboda stylistyczna

Od kilku lat Sharon Stone wielokrotnie pojawiała się w modowych stylizacjach, przeplatając je z dopasowanymi garniturami, prześwitującymi modelami i bardziej „eksperymentalnymi” sylwetkami. Ten nowy, skórzany zestaw kontynuuje ten trend: ekspresyjną modę, w której wiek nie dyktuje wyboru ubioru.

Pomijając kwestię debaty, ten występ ilustruje szerszy trend w branży: modę, w której osoby publiczne wyłamują się z oczekiwań związanych z wiekiem czy konwenansami. Sharon Stone uosabia zatem odważne podejście do stylu, oparte na swobodzie i eksperymentowaniu.

Krótko mówiąc, tym (prawdopodobnie) skórzanym strojem Sharon Stone po raz kolejny potwierdza swój status nieprzewidywalnej ikony mody. Wierna sobie, łamie zasady, nie starając się zadowolić wszystkich i przypomina nam, że styl nie zna wieku ani sztywnych reguł – liczy się tylko odważne wybory.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Hailey Bieber rozświetla czerwony dywan w lśniącej, szarej koronkowej sukience

