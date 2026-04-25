Gigi Hadid przywraca „vintage’owy styl ust” i wskrzesza trend

Podczas niedawnego występu amerykańska modelka Gigi Hadid zwróciła na siebie uwagę makijażem skupiającym się na ustach. Subtelny, a zarazem precyzyjny detal wystarczył, by ożywić trend z innej epoki.
Wygląd, który stawia usta na pierwszym planie
Na czerwonym dywanie nagrody Breakthrough Prize Gigi Hadid zaprezentowała prosty, zrównoważony makijaż, w którym jej cera i oczy pozostały naturalne. To usta przykuły uwagę: subtelne połączenie konturu i koloru nadało ustom kontrolowaną intensywność, co stanowiło daleki kontrast od popularnych obecnie, rozmytych efektów.
Powrót „zabytkowego języka”
Tak zwany trend „vintage lip” opiera się na strukturalnym podkreśleniu ust, z bardziej wyrazistym konturem i kolorem nieco głębszym niż naturalny. Ten styl, inspirowany kanonami piękna minionych dekad, szczególnie podkreśla łuk Kupidyna i nadaje ustom graficzny wymiar.
Podczas gdy współczesne makijaże często stawiają na naturalne, rozproszone efekty, „vintage lip” wyłania się jako bardziej strukturalna alternatywa. Bawi się precyzyjnym konturowaniem i nieco bardziej intensywnymi odcieniami, elegancko redefiniując usta. Zainspirowany wyrafinowanymi kodami przeszłości, ożywia makijaż, w którym każdy szczegół jest starannie przemyślany.
Estetyka inspirowana ikonami przeszłości
To podejście nie jest nowe. Już w latach 20. XX wieku niektóre postacie kina niemego spopularyzowały mocno podkreślone usta, które stały się silnym znakiem rozpoznawczym estetyki. Później ten trend w makijażu został przejęty i zmodernizowany przez hollywoodzkie ikony filmowe, przyczyniając się do ugruntowania pozycji ust jako centralnego elementu twarzy.
Podsumowując, tym występem w konkursie Breakthrough Prize Gigi Hadid po raz kolejny potwierdza swoją rolę w propagowaniu trendów w makijażu. Jej wybory makijażowe, często kopiowane i komentowane, pomagają ożywić zapomniane style lub reinterpretować je w bardziej współczesnym świetle.