W wieku 52 lat Heidi Klum prezentuje swoją figurę w kostiumie kąpielowym

Julia P.
@heidiklum/Instagram

Od kilku lat Heidi Klum pielęgnuje cyfrową obecność, daleką od sztuczności często kojarzonej z osobami publicznymi. Pomiędzy ujęciami zza kulis sesji zdjęciowych, rodzinnymi chwilami i chwilami oderwania się od rzeczywistości, jej konto na Instagramie stało się przestrzenią, w której zaciera granice między glamourem a autentycznością.

Sport przy tropikalnym basenie

Uosobienie Aniołka Victoria's Secret, niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum, podzieliła się swoimi słonecznymi wakacjami ze swoimi 12,7 milionami obserwujących na Instagramie. Na początku stycznia 2026 roku prezenterka programu „Project Runway” opublikowała film, na którym ćwiczyła biceps w maślanożółtym kostiumie kąpielowym, bez makijażu, z falowanymi popielatoblond włosami i srebrnymi okularami przeciwsłonecznymi typu aviator.

Podpis jest chwytliwy: „Let's get to work” (Bierzmy się do roboty) z muzyką Britney Spears. Heidi Klum prawdopodobnie ćwiczy z taśmą oporową, obalając stereotypy dotyczące kobiet po pięćdziesiątce (mniej aktywnych itd.). Wykonuje powtórzenia, ubrana w złoty łańcuch i perłowy naszyjnik, w rajskiej scenerii: z basenem bez krawędzi, oceanem i górami na horyzoncie. Ten wybór stroju kąpielowego i stroju do ćwiczeń doskonale ilustruje jej filozofię: bycie aktywnym nawet na wakacjach.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Aktywne wakacje z Tomem Kaulitzem

Tego samego dnia opublikowała selfie, na którym przytulała się do męża Toma Kaulitza i brata Billa Kaulitza na plaży, w prostokątnych brązowych okularach przeciwsłonecznych i pasujących do nich żółtych strojach. „Lato na zawsze” – napisała, przedłużając lato pomimo zbliżającej się zimy 2026 roku. Tydzień wyraźnie naznaczony zdjęciami o złotej godzinie i chwilami wspólnej radości, potwierdzający jej miłość do ciepłych miejsc.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Heidi Klum wprowadza zamieszanie, prezentując naturalny wizerunek. Na swoich niefiltrowanych zdjęciach celebruje 52-letnią kobietę, która dekonstruuje stereotypy związane z kobietami po pięćdziesiątce – rzekomo mniej aktywnymi lub mniej widocznymi. Przesłanie jest jasne: priorytetem jest dobre samopoczucie, niezależnie od tego, czy oznacza to ćwiczenia, czy relaks na słońcu. To kobieta wolna, która spędza wakacje na własnych zasadach.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
