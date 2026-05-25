W złotej sukni Eva Longoria przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

23 maja 2026 roku odbyła się ceremonia zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja) i ostatni spacer po kultowym czerwonym dywanie. Podczas tego ostatniego występu amerykańska aktorka Eva Longoria po raz kolejny wzbudziła sensację. Ubrana w długą, lśniącą złotą suknię, oczarowała fotografów i potwierdziła swój status nieodzownej gwiazdy na bulwarze Croisette, gdzie co roku jest jedną z najbardziej oczekiwanych twarzy.

Złota sukienka z rozcięciem

Centralnym punktem tego looku była długa, złota suknia Evy Longorii, emanująca blaskiem i elegancją. Prosty, bez ramiączek dekolt subtelnie odsłaniał ramiona, a rozcięcie dodawało sylwetce dynamiki i ożywiało każdy krok. Jaskrawy i ciepły odcień złota przyciągał wzrok i zapewniał natychmiastową, olśniewającą prezencję na czerwonym dywanie. Modowy wybór idealnie pasował do uroczystego charakteru wieczoru kończącego ceremonię.

Ostatnie, godne uwagi wejście po schodach

Eva Longoria była jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na czerwonym dywanie podczas ceremonii zamknięcia, jako twarz dużej marki kosmetycznej. Za nią podążyło kilka innych celebrytów reprezentujących tę samą markę, w tym międzynarodowe gwiazdy filmowe i ceniony francuski twórca treści. To ostatnie, długo oczekiwane przejście po schodach zgromadziło wiele eleganckich postaci, aby zapewnić oszałamiające zakończenie edycji pełnej niezapomnianych momentów modowych.

Podwójnie wyjątkowy dzień

Występ w Cannes zbiegł się z doskonałą wiadomością dla aktorki. Tego samego dnia Eva Longoria ogłosiła, że dołącza do obsady międzynarodowej adaptacji przebojowego serialu „Call My Agent!” . „Do rozmowy dołączył nowy członek obsady” – ogłosiło konto platformy, a wpis udostępniła sama aktorka. Dzień podwójnie pomyślny – olśniewający występ na czerwonym dywanie i zachwycające ogłoszenie zawodowe.

W tej złotej sukni, którą Eva Longoria miała na sobie podczas ceremonii zamknięcia, zaliczyła jeden z ostatnich, prawdziwie niezapomnianych występów na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Był to pokaz olśniewającej elegancji, idealnie pasujący do tego wydarzenia.