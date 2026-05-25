W złotej sukni Eva Longoria przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

Léa Michel
@evalongoria / Instagram

23 maja 2026 roku odbyła się ceremonia zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja) i ostatni spacer po kultowym czerwonym dywanie. Podczas tego ostatniego występu amerykańska aktorka Eva Longoria po raz kolejny wzbudziła sensację. Ubrana w długą, lśniącą złotą suknię, oczarowała fotografów i potwierdziła swój status nieodzownej gwiazdy na bulwarze Croisette, gdzie co roku jest jedną z najbardziej oczekiwanych twarzy.

Złota sukienka z rozcięciem

Centralnym punktem tego looku była długa, złota suknia Evy Longorii, emanująca blaskiem i elegancją. Prosty, bez ramiączek dekolt subtelnie odsłaniał ramiona, a rozcięcie dodawało sylwetce dynamiki i ożywiało każdy krok. Jaskrawy i ciepły odcień złota przyciągał wzrok i zapewniał natychmiastową, olśniewającą prezencję na czerwonym dywanie. Modowy wybór idealnie pasował do uroczystego charakteru wieczoru kończącego ceremonię.

Ostatnie, godne uwagi wejście po schodach

Eva Longoria była jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na czerwonym dywanie podczas ceremonii zamknięcia, jako twarz dużej marki kosmetycznej. Za nią podążyło kilka innych celebrytów reprezentujących tę samą markę, w tym międzynarodowe gwiazdy filmowe i ceniony francuski twórca treści. To ostatnie, długo oczekiwane przejście po schodach zgromadziło wiele eleganckich postaci, aby zapewnić oszałamiające zakończenie edycji pełnej niezapomnianych momentów modowych.

Podwójnie wyjątkowy dzień

Występ w Cannes zbiegł się z doskonałą wiadomością dla aktorki. Tego samego dnia Eva Longoria ogłosiła, że dołącza do obsady międzynarodowej adaptacji przebojowego serialu „Call My Agent!” . „Do rozmowy dołączył nowy członek obsady” – ogłosiło konto platformy, a wpis udostępniła sama aktorka. Dzień podwójnie pomyślny – olśniewający występ na czerwonym dywanie i zachwycające ogłoszenie zawodowe.

W tej złotej sukni, którą Eva Longoria miała na sobie podczas ceremonii zamknięcia, zaliczyła jeden z ostatnich, prawdziwie niezapomnianych występów na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes. Był to pokaz olśniewającej elegancji, idealnie pasujący do tego wydarzenia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie
Article suivant
Wszyscy mówią o ramionach Meryl Streep: skąd taka fascynacja?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Koncert piosenkarza Bad Bunny'ego w Barcelonie budzi kontrowersje

Wizyta portorykańskiego rapera, piosenkarza i producenta Bad Bunny'ego w Barcelonie miała być świętem. Jednak film potępiający warunki w...

Miss Venezuela Global 2025, ranna w twarz w Cannes, oskarża swojego stylistę o napaść.

Niepokojąca sprawa wybuchła na marginesie Festiwalu Filmowego w Cannes. Andrea del Val, koronowana na Miss Wenezueli 2025, oskarżyła...

Geena Davis w wieku 70 lat olśniewa w Cannes w czerwonej, cekinowej sukience.

Amerykańska aktorka, producentka i scenarzystka Geena Davis spektakularnie zakończyła Festiwal Filmowy w Cannes w 2026 roku (12-23 maja)....

Wszyscy mówią o ramionach Meryl Streep: skąd taka fascynacja?

Meryl Streep wciąż trafia na pierwsze strony gazet. 76-letnia aktorka, która wcieliła się ponownie w rolę bezwzględnej Mirandy...

„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie poruszający wpis, który natychmiast oczarował jej obserwatorów. Za pośrednictwem...

W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

Szwedzka piosenkarka Zara Larsson rozświetliła Croisette podczas prestiżowej gali amfAR, gdzie wystąpiła. Na tę charytatywną imprezę, jedną z...