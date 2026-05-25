Wszyscy mówią o ramionach Meryl Streep: skąd taka fascynacja?

Émilie Laurent
Meryl Streep bras
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Meryl Streep wciąż trafia na pierwsze strony gazet. 76-letnia aktorka, która wcieliła się ponownie w rolę bezwzględnej Mirandy Priestly w filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2”, jest prawdziwą ikoną. Jednak zamiast chwalić jej niezaprzeczalny talent, publiczność woli spekulować na temat jej rzekomego „sekretu młodości” i szukać odpowiedzi w jej „muskularnych ramionach”. Choć jej figura spotyka się z licznymi pochwałami, komplementy na temat jej „atletycznej” sylwetki są przede wszystkim odzwierciedleniem licznych nacisków społecznych.

Umięśnione ramiona budzące podziw

„Jak na swój wiek, jest w świetnej formie”, „Jaki ma plan treningowy?” , „Ta kobieta to prawdziwy feniks”, „Musi mieć niesamowicie zdrowe kości”. Od kilku tygodni sylwetka Meryl Streep stała się tematem rozmów w mediach społecznościowych, które zazwyczaj są dość surowe dla kobiet po 50. roku życia. Internauci chwalą jej „wyraziste bicepsy” i „silne plecy” w kompilacjach zdjęć z czerwonego dywanu.

W filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” muskularna sylwetka aktorki jest widoczna w jej czerwonej sukience z niemal architektonicznym drapowaniem. Porównywana do „siły natury”, a nawet „wyczynu genetycznego”, Meryl Streep wyraźnie uosabia ideał starzenia się. Co więcej, w wieku, w którym ramiona jak u nietoperza i pomarszczona szyja są powszechnie uważane za normę, jej obojczyki, ozdobione włóknami i mięśniami, spontanicznie przyciągały uwagę w pochlebnym blasku reflektorów. Media natychmiast próbowały rozwikłać „tajemnicę takiej sylwetki”, publikując nagłówki o jej zamiłowaniu do pływania lub wymieniając ulubione ćwiczenia.

Ta ikoniczna postać srebrnego ekranu, najczęściej nominowana aktorka do Oscarów, tak naprawdę nie musi podnosić ciężarów, by zdobyć role, czy to dramatyczne, czy historyczne. Choć nie jest znana z filmów akcji ani ról śmiałków, udowodniła już swoją siłę w „Mamma Mia”, komedii muzycznej, w której wykonuje techniczne sztuczki i ruchy wymagające mocnego chwytu. Aktorka, która wcieliła się w postać „Żelaznej Damy”, poza ekranem wypracowała sobie stalową sylwetkę. Podczas gdy muskularne kobiety są często uważane za „zbyt męskie”, Meryl Streep zdaje się cieszyć uprzywilejowanym traktowaniem.

@crunchycatp dobry żal #fyp #merylstreep #streep#meryl ♬ oryginalny dźwięk - mindi07

Fałszywe komplementy, które wzmacniają dyktat

Po pięćdziesiątce od kobiet oczekuje się, że będą wyglądać dziesięć, dwadzieścia lat młodziej i opóźnią oznaki starzenia. Artykuły oznaczone etykietą „seniorki” zachęcają je do modelowania sylwetki, wygładzania skóry, pozbycia się pomenopauzalnego brzucha i zamiany krzyżówek na parę hantli. Jest to szczególnie oczywiste dla osób publicznych. Muszą one stwarzać iluzję nieśmiertelności. Mięśnie nie są już postrzegane jako amortyzatory w razie upadku, ale jako widoczny dowód „dobrej kondycji”.

Te zbiorowe komplementy na temat wydatnych ramion aktorki są w rzeczywistości ukrytymi nakazami. Choć Meryl Streep może być odporna na osteoporozę i reumatyzm, nie jest odporna na chorobę konformizmu. Z kolei aktorka Brooke Shields , legendarna twarz filmów lat 80., spotkała zupełnie inny los. Oskarżana o „złe starzenie się” i o „zniszczenie swojej niegdyś obiecującej urody”, spotkała się z falą nietolerancji tylko dlatego, że jej ramiona nie wyglądały, jakby zostały po prostu zamrożone.

Podsumowując, kobiety po 60. roku życia, które mają pociągłą twarz, kształtne nogi i subtelnie zarysowane ramiona, określane są mianem „modeli starości”, podczas gdy wszystkie inne są „wzorami do naśladowania”, złymi ambasadorkami upływającego czasu.

Kobieca budowa ciała wciąż w centrum debaty

Przypadek Meryl Streep nie jest odosobniony: wpisuje się w długą tradycję, w której ciała kobiet publicznych stają się przestrzenią zbiorowej projekcji. Niezależnie od tego, czy są aktorkami, piosenkarkami, czy dziennikarkami, ich wygląd jest regularnie komentowany, analizowany, a czasem nawet klasyfikowany według ukrytych kryteriów „młodości” i „poważania”.

Uderza tu nie tyle sam podziw, co jego forma. Za komplementami na temat „wyrzeźbionych ramion” czy „atletycznej sylwetki” często kryje się logika porównania: „dobrze wyglądać jak na swój wiek”, „pozostać atrakcyjnym pomimo upływu czasu”, a nawet „opierać się” naturalnym zmianom ciała. Innymi słowy, spojrzenie skierowane na kobiety nie zatrzymuje się na tym, co robią, ale nadal ocenia je poprzez to, co pokazują.

Z jednej strony te pełne podziwu komentarze z życzliwością odnoszą się do kobiecych mięśni, z drugiej jednak odzwierciedlają daleki od zdrowego ideał: kobietę, której witalność jest wypisana na ciele niczym data ważności na jogurcie.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
W złotej sukni Eva Longoria przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie
Article suivant
Geena Davis w wieku 70 lat olśniewa w Cannes w czerwonej, cekinowej sukience.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Koncert piosenkarza Bad Bunny'ego w Barcelonie budzi kontrowersje

Wizyta portorykańskiego rapera, piosenkarza i producenta Bad Bunny'ego w Barcelonie miała być świętem. Jednak film potępiający warunki w...

Miss Venezuela Global 2025, ranna w twarz w Cannes, oskarża swojego stylistę o napaść.

Niepokojąca sprawa wybuchła na marginesie Festiwalu Filmowego w Cannes. Andrea del Val, koronowana na Miss Wenezueli 2025, oskarżyła...

Geena Davis w wieku 70 lat olśniewa w Cannes w czerwonej, cekinowej sukience.

Amerykańska aktorka, producentka i scenarzystka Geena Davis spektakularnie zakończyła Festiwal Filmowy w Cannes w 2026 roku (12-23 maja)....

W złotej sukni Eva Longoria przyciąga wzrok wszystkich na czerwonym dywanie

23 maja 2026 roku odbyła się ceremonia zamknięcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja) i ostatni spacer...

„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie poruszający wpis, który natychmiast oczarował jej obserwatorów. Za pośrednictwem...

W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

Szwedzka piosenkarka Zara Larsson rozświetliła Croisette podczas prestiżowej gali amfAR, gdzie wystąpiła. Na tę charytatywną imprezę, jedną z...