Lindsay Lohan i jej partner dzielą się zdjęciami, które wywołują wiele reakcji

Julia P.
@lindsaylohan / Instagram

Amerykańska aktorka Lindsay Lohan dała swoim fanom rzadką okazję zajrzenia w głąb swojej rodziny. Z okazji 40. urodzin męża, Badera Shammasa, udostępniła na Instagramie serię osobistych zdjęć, którym towarzyszył wzruszający wpis. Ten intymny wpis wywarł silny wpływ na jej fanów, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że dzieli się z nimi tak osobistymi fragmentami swojego życia.

Czuły hołd dla jej męża

Z okazji urodzin męża Lindsay Lohan opublikowała serdeczną wiadomość. „Wszystkiego najlepszego dla mojej ulubionej osoby. Jesteś wspaniałym mężem, najkochańszym ojcem i przyjacielem, o jakim każdy marzy” – napisała aktorka. Podziękowała również Baderowi Shammasowi za wspólne życie, chwaląc radość, jaką przynosi ich synowi każdego dnia. „Kocham cię bezgranicznie” – zakończyła.

Rzadki wgląd w życie jej rodziny

Publikacja, składająca się ze zdjęć i filmów, oferuje fragmenty czułych, rodzinnych chwil między parą a ich małym synkiem. Na jednym ze zdjęć Lindsay Lohan pozuje czule, opierając głowę na ramieniu męża. Inne ujęcia po prostu oddają słodycz ich codziennego życia. To rzadkie chwile, którymi Lindsay Lohan dzieli się oszczędnie.

Życie z dala od blasku fleszy w Dubaju

Powodem, dla którego te zdjęcia wywołały tak silny oddźwięk, jest to, że Lindsay Lohan starannie chroni swoje życie prywatne. Mieszkając w Dubaju od 2014 roku, zbudowała tam spokojniejsze życie, z dala od zgiełku Hollywood. Często mówiła o „zupełnie normalnym” życiu w mieście, gdzie docenia możliwość ochrony rodziny przed medialnym rozgłosem. W 2022 roku wyszła za mąż za producenta Badera Shammasa, a rok później została matką.

Fani byli wzruszeni.

Nic dziwnego, że ta intymna chwila poruszyła internautów. Wielu chwaliło szczerość przekazu i emanującą z obrazów radość. Dzieląc się fragmentem swojego życia prywatnego w jednym poście, Lindsay Lohan dała swoim fanom cenny wgląd w spełnienie, którego doświadczyła z dala od blasku fleszy.

W tym hołdzie dla męża Lindsay Lohan potwierdza równowagę, jaką udało jej się osiągnąć między karierą a życiem rodzinnym. Dyskretna, ale widocznie spełniona, aktorka udowadnia, że odnalazła w Dubaju spokój – spokój, którym postanowiła podzielić się z fanami we wpisie.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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