Bella Thorne urzeka internautów swoim najnowszym wyglądem w sukience z rozcięciem sięgającym uda.

Z okazji swoich urodzin amerykańska aktorka Bella Thorne udostępniła na Instagramie karuzelę zdjęć w eleganckiej sukience z rozcięciem. Stylizacja natychmiast podbiła serca jej obserwatorów.

Długa sukienka w kolorze czekoladowym z rozcięciem

Na wieczór Bella Thorne założyła długą, bezrękawnikową suknię w głębokim, czekoladowym odcieniu. Suknia sięgała do ziemi i miała wysokie rozcięcie, które optycznie wydłużało sylwetkę. Dekolt, ozdobiony misternymi, rzeźbionymi guzikami, dodawał całości odrobiny luksusu.

Starannie dobrane akcesoria

Dopełnieniem tej sukienki były cieliste szpilki, metaliczne bransoletki-mankiety i kilka pierścionków, które dodały jej szykownego charakteru. Jeśli chodzi o jej urodę, jej włosy ułożone w miękkie loki i świetlisty, brzoskwiniowy makijaż idealnie dopełniały ten dopracowany look. Harmonijny zestaw, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez BELLĘ (@bellathorne)

Strój zaprojektowany na jej urodziny

To pojawienie się było częścią uroczystej okazji. W podpisie do swojego posta Bella Thorne żartobliwie napisała: „Urodziny nie znoszą naszego przybycia”, potwierdzając radosny charakter wieczoru. Bella Thorne podzieliła się również kilkoma intymnymi chwilami ze swoim narzeczonym, Markiem Emmsem, dodając tej serii zdjęć osobistego akcentu.

Fani są oczarowani

Nic dziwnego, że ta stylizacja wywołała falę entuzjastycznych reakcji. Wielu internautów chwaliło elegancję i pewność siebie Belli Thorne, wierną jej wyczuciu stylu. Dla wielu ta stylizacja jest jedną z jej najlepszych w ostatnich miesiącach. Bella Thorne, która regularnie się wyróżnia, po raz kolejny potwierdza swoje zamiłowanie do wyrafinowanych strojów.

W tej czekoladowej sukience z rozcięciem sięgającym do uda Bella Thorne zaprezentowała się zarówno elegancko, jak i odświętnie. Nic dziwnego, że zachwyciło to jej fanów.