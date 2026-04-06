„Syndrom sztywnej osoby”: na jaką chorobę cierpi piosenkarka Céline Dion?

Po kilku latach naznaczonych problemami zdrowotnymi, Céline Dion ogłosiła swój powrót na scenę tej jesieni. Piosenkarka z Quebecu wystąpi w paryskiej La Défense Arena w serii dziesięciu koncertów, między 12 września a 14 października. Ten długo oczekiwany powrót nastąpił w czasie, gdy artystka cierpi na zespół sztywności, rzadkie zaburzenie neurologiczne, które poważnie upośledza mobilność i zdolność do występowania na scenie. Ogłoszenie, ogłoszone 30 marca, w dniu jej urodzin, przyciągnęło uwagę mediów i pomogło w zwiększeniu świadomości na temat tej wciąż stosunkowo nieznanej choroby.

Rzadka choroba neurologiczna

Zespół sztywności, znany również jako zespół Moerscha-Woltmana, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje postępującą sztywność mięśni i bolesne skurcze, które mogą wystąpić w nieprzewidywalny sposób.

Ta choroba jest nadal rzadka. Szacunki są różne, ale uważa się, że dotyka ona zaledwie kilka osób na dziesiątki lub setki tysięcy. Częściej dotyka kobiety i najczęściej pojawia się w wieku dorosłym, zazwyczaj między 30. a 50. rokiem życia.

Przyczyna tego zespołu nie jest w pełni poznana. Naukowcy opowiadają się za hipotezą choroby autoimmunologicznej, w której układ odpornościowy omyłkowo atakuje określone komórki organizmu, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Objawy utrudniające codzienne życie

Głównym objawem jest postępująca sztywność mięśni, szczególnie tułowia i kończyn. Może ona utrudniać poruszanie się i wpływać na niezależność.

Pacjenci mogą również odczuwać nagłe, bolesne skurcze mięśni. Skurcze te mogą być wywołane różnymi czynnikami, takimi jak nieoczekiwane hałasy, kontakt fizyczny lub silne emocje. W najcięższych przypadkach schorzenie to może znacznie ograniczyć zdolność chodzenia lub wykonywania niektórych codziennych czynności.

Postęp choroby jest różny u poszczególnych osób. Niektórzy pacjenci zachowują względną sprawność ruchową, podczas gdy u innych objawy stopniowo się nasilają.

Jest to choroba nieuleczalna, ale istnieją sposoby leczenia łagodzące objawy.

Nie ma lekarstwa na zespół sztywności. Jednak odpowiednie leczenie może złagodzić objawy i poprawić jakość życia.

Leczenie zazwyczaj polega na przyjmowaniu leków w celu zmniejszenia skurczów mięśni. Metody uzupełniające, takie jak fizjoterapia lub dostosowana aktywność fizyczna, mogą również pomóc w utrzymaniu sprawności ruchowej. Wczesna diagnoza często pozwala na lepsze leczenie schorzenia i ograniczenie jego wpływu na codzienne życie.

Zespół sztywności to rzadkie zaburzenie neurologiczne, które może znacząco wpływać na mobilność i niezależność. Zapowiedź powrotu Céline Dion na scenę w Paryżu zwróciła uwagę opinii publicznej na tę wciąż mało znaną chorobę. Pomimo braku lekarstwa, odpowiednia opieka może lepiej łagodzić objawy i poprawiać jakość życia pacjentów.