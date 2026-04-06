„Syndrom sztywnej osoby”: na jaką chorobę cierpi piosenkarka Céline Dion?

Léa Michel
Po kilku latach naznaczonych problemami zdrowotnymi, Céline Dion ogłosiła swój powrót na scenę tej jesieni. Piosenkarka z Quebecu wystąpi w paryskiej La Défense Arena w serii dziesięciu koncertów, między 12 września a 14 października. Ten długo oczekiwany powrót nastąpił w czasie, gdy artystka cierpi na zespół sztywności, rzadkie zaburzenie neurologiczne, które poważnie upośledza mobilność i zdolność do występowania na scenie. Ogłoszenie, ogłoszone 30 marca, w dniu jej urodzin, przyciągnęło uwagę mediów i pomogło w zwiększeniu świadomości na temat tej wciąż stosunkowo nieznanej choroby.

Rzadka choroba neurologiczna

Zespół sztywności, znany również jako zespół Moerscha-Woltmana, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje postępującą sztywność mięśni i bolesne skurcze, które mogą wystąpić w nieprzewidywalny sposób.

Ta choroba jest nadal rzadka. Szacunki są różne, ale uważa się, że dotyka ona zaledwie kilka osób na dziesiątki lub setki tysięcy. Częściej dotyka kobiety i najczęściej pojawia się w wieku dorosłym, zazwyczaj między 30. a 50. rokiem życia.

Przyczyna tego zespołu nie jest w pełni poznana. Naukowcy opowiadają się za hipotezą choroby autoimmunologicznej, w której układ odpornościowy omyłkowo atakuje określone komórki organizmu, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Objawy utrudniające codzienne życie

Głównym objawem jest postępująca sztywność mięśni, szczególnie tułowia i kończyn. Może ona utrudniać poruszanie się i wpływać na niezależność.

Pacjenci mogą również odczuwać nagłe, bolesne skurcze mięśni. Skurcze te mogą być wywołane różnymi czynnikami, takimi jak nieoczekiwane hałasy, kontakt fizyczny lub silne emocje. W najcięższych przypadkach schorzenie to może znacznie ograniczyć zdolność chodzenia lub wykonywania niektórych codziennych czynności.

Postęp choroby jest różny u poszczególnych osób. Niektórzy pacjenci zachowują względną sprawność ruchową, podczas gdy u innych objawy stopniowo się nasilają.

Jest to choroba nieuleczalna, ale istnieją sposoby leczenia łagodzące objawy.

Nie ma lekarstwa na zespół sztywności. Jednak odpowiednie leczenie może złagodzić objawy i poprawić jakość życia.

Leczenie zazwyczaj polega na przyjmowaniu leków w celu zmniejszenia skurczów mięśni. Metody uzupełniające, takie jak fizjoterapia lub dostosowana aktywność fizyczna, mogą również pomóc w utrzymaniu sprawności ruchowej. Wczesna diagnoza często pozwala na lepsze leczenie schorzenia i ograniczenie jego wpływu na codzienne życie.

Zespół sztywności to rzadkie zaburzenie neurologiczne, które może znacząco wpływać na mobilność i niezależność. Zapowiedź powrotu Céline Dion na scenę w Paryżu zwróciła uwagę opinii publicznej na tę wciąż mało znaną chorobę. Pomimo braku lekarstwa, odpowiednia opieka może lepiej łagodzić objawy i poprawiać jakość życia pacjentów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ta koszykarka dzieli się zdjęciami z wakacji spędzonych nad wodą, w naturalnym otoczeniu.
Article suivant
Kylie Jenner prezentuje efektowny, vintage'owy look, łącząc miedziane loki i fryzurę typu pixie

Kylie Jenner prezentuje efektowny, vintage'owy look, łącząc miedziane loki i fryzurę typu pixie

Kylie Jenner przykuła uwagę spektakularną metamorfozą włosów, w której wykorzystała miedziane loki i nowoczesną wersję fryzury pixie. Ta...

Ta koszykarka dzieli się zdjęciami z wakacji spędzonych nad wodą, w naturalnym otoczeniu.

Amerykańska zawodowa koszykarka Sophie Cunningham udostępniła niedawno na Instagramie serię zdjęć z wakacji, ukazujących jej nadmorski wypoczynek. Zawodniczka...

„Piękność Latynoska”: ta aktorka urzeka swoją promienną elegancją

Portoryko-amerykańska aktorka Adria Arjona niedawno zachwyciła internautów, udostępniając nową serię zdjęć na Instagramie. Na okładce prezentuje się w...

Podczas wakacji Jessica Alba dzieli się zdjęciami, które wywołują dyskusję wśród jej fanów.

Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba niedawno podzieliła się fragmentem swoich słonecznych wakacji w serii zdjęć opublikowanych...

„Wspaniała”: Ta 47-letnia aktorka pozuje w koronkowej sukience w stylu vintage i celebruje pewność siebie

Amerykańska aktorka January Jones udostępniła zdjęcie w koronkowej sukience vintage, które spotkało się z wieloma pozytywnymi reakcjami w...

„Bogini”: Piosenkarka Jennie robi furorę w minimalistycznym stroju

Południowokoreańska raperka, piosenkarka, tancerka, modelka i aktorka Jennie zyskała rozgłos, publikując na Instagramie nową serię zdjęć. Pojawia się...