Kylie Jenner prezentuje efektowny, vintage'owy look, łącząc miedziane loki i fryzurę typu pixie

Kylie Jenner przykuła uwagę spektakularną metamorfozą włosów, w której wykorzystała miedziane loki i nowoczesną wersję fryzury pixie. Ta zmiana fryzury była częścią sesji zdjęciowej do 23. numeru magazynu Puss Puss , w której przedsiębiorczyni postawiła na estetykę inspirowaną stylem vintage.

Kylie Jenner, która przyzwyczaiła się do eksperymentowania z różnymi kolorami i długościami włosów, proponuje tutaj interpretację retro, łączącą teksturowane fryzury z wyrazistymi odcieniami.

Miedziane loki o wyraźnie retro stylu

Główną rolę w stylizacji odgrywa miedziana peruka z lśniącymi lokami, która dodaje całości świetlistego wymiaru. Ten ciepły odcień kontrastuje z bardziej neutralnymi paletami barw sesji, tworząc uderzający efekt wizualny. Makijaż dopełnia tę transformację intensywnym smoky eye i wyrazistą kreską eyelinera, podkreślając inspirację stylem vintage. Ogólny efekt przywołuje pewne nawiązania estetyczne z początku XX wieku, odświeżone we współczesnym wydaniu.

Kylie Jenner dla magazynu Puss Puss (numer 23) sfotografowana przez Kat Irlin, stylizowana przez Mackenzie i Alexandrę Rose Grandquist.

Wybór tej fryzury podkreśla chęć zabawy klasycznymi zasadami przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego charakteru.

Fryzura typu pixie odnowiona z odrobiną koloru

Na innych zdjęciach z sesji Kylie Jenner prezentuje bardzo krótką fryzurę typu pixie, podkreśloną różowymi pasemkami. Ta odmiana nadaje serii zdjęć nowy wymiar, ilustrując różnorodność prezentowanych stylów. Fryzura typu pixie, często kojarzona z odważnym lookiem, kontrastuje z bardziej obfitymi, miedzianymi lokami. Ten kontrast pomaga wzmocnić wizualną tożsamość sesji.

Kylie Jenner dla magazynu Puss Puss pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) 3 kwietnia 2026

Dodatki i sylwetki uzupełniają tę retro estetykę, z elementami inspirowanymi modą vintage.

Wiele dyskutowanych zmian w fryzurze

Internauci szybko zareagowali na zdjęcia, chwaląc Kylie Jenner za umiejętność odnowy siebie poprzez różnorodne fryzury. Komentarze szczególnie podkreślały oryginalność miedzianego koloru i efekt wizualny fryzury pixie.

Znana z licznych metamorfoz urody, przedsiębiorca potwierdza swoje zainteresowanie eksperymentami stylistycznymi. Każda nowa stylizacja przyciąga uwagę i napędza trendy.

Estetyka vintage, która nadal jest obecna w modzie

Styl vintage wciąż wpływa na wiele współczesnych kreacji. Fryzury inspirowane minionymi epokami są regularnie odświeżane, z wykorzystaniem nowoczesnych technik. W tej sesji zdjęciowej Kylie Jenner pokazuje, jak można wykorzystać odniesienia retro do tworzenia współczesnych stylizacji. Oferuje metamorfozę włosów, która reinterpretuje kody vintage z nowoczesnym akcentem.

Sesja zdjęciowa potwierdza, że zainteresowanie stylem retro wciąż trwa, a jednocześnie podkreśla umiejętność przedsiębiorcy do eksperymentowania z różnymi identyfikacjami wizualnymi.