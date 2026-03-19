Zendaya w minimalistycznej sukience podkreśla swoją figurę na czerwonym dywanie

Amerykańska aktorka i producentka Zendaya pojawiła się na premierze filmu „The Drama” w Los Angeles w minimalistycznej białej sukience, znakomicie odtwarzając kultowy film z 2015 roku.

Mistrzowski powrót do archiwów

17 marca 2026 roku Zendaya przeszła po wybiegu w kompleksie teatralnym DGA w jedwabnej sukni w kolorze kości słoniowej, którą miała na sobie podczas swojego debiutu na Oscarach w 2015 roku. Ten „coś starego” wybór był częścią trasy prasowej o tematyce ślubnej – ukłonu w stronę jej filmu. Suknia, z dopasowanym gorsetem i zwiewnymi szyfonowymi rękawami, tworzącymi woalowy tren, podkreślała jej figurę z rzadko spotykaną architektoniczną czystością.

Sztuka szykownego recyklingu

Zendaya, ze swoim stylistą Lawem Roachem, mistrzowsko wykorzystuje osobisty upcykling: ta sukienka Vivienne Westwood, noszona 11 lat temu z długimi lokami, powraca dziś z wyrafinowaną fryzurą pixie bob. Jedynie diamentowe kolczyki w kształcie żyrandola i obrączka ślubna (podobna do obrączki) dopełniały tę minimalistyczną stylizację. Nieskazitelnie biały zestaw rozpalił media społecznościowe: „Prawdziwe królowe recyklingują swoje archiwa!”

Spójna koncepcja „ślubna”

Jej trasa promocyjna „The Drama” wykorzystuje kartę ślubu: każde pojawienie się opowiada „coś starego, coś nowego, coś pożyczonego, coś niebieskiego”, mieszając modę, fabułę filmu i sentymentalne plotki.

Robert Pattinson i Suki Waterhouse w idealnej harmonii

Brytyjski aktor, model i muzyk Robert Pattinson, partner Zendayi w tej mrocznej komedii romantycznej, zabłysnął u boku brytyjskiej piosenkarki, autorki tekstów, aktorki i modelki Suki Waterhouse w jej patchworkowym stroju Harris Reed. Ten modny kwartet przekształcił wieczór w koncepcyjny pokaz mody, potwierdzając, że Zendaya jest królową eleganckiego czerwonego dywanu.

Krótko mówiąc, Zendaya wynosi upcykling do rangi sztuki dzięki tej minimalistycznej kreacji Vivienne Westwood, udowadniając, że sylwetka nawiązująca do historii mody jest warta więcej niż jakikolwiek nowy zakup. Kultowy moment, który łączy osobiste dziedzictwo, filmową opowieść i plotki o ślubie z niezrównaną elegancją.