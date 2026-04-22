Rihanna ma na sobie podartą koronkową sukienkę i wzbudza sensację

Naila T.
@badgalriri / Instagram

Podczas sesji zdjęciowej barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna po raz kolejny wyraziła swoją wizję mody. Zdjęcia, które szybko stały się viralem, przedstawiają ją w strojach pełnych odważnego, sartorialnego charakteru. Wśród nich uwagę szczególnie przykuła czarna, koronkowa sukienka z celowym rozcięciem.

Sukienka koronkowa, która jest jednocześnie elegancka i prowokująca

Sukienka noszona przez Rihannę gra kontrastami: wyrafinowana konstrukcja z cienkiej koronki w połączeniu z wyrazistymi wycięciami i prześwitującymi elementami. Całość tworzy sylwetkę wierną estetyce piosenkarki. Takie podejście do ubioru odzwierciedla silny trend we współczesnej modzie, w której transparentność stała się samodzielnym językiem stylistycznym, kwestionującym klasyczne kody „kobiecości” i szyku.

Wygląd haute couture zaprojektowany jako oświadczenie

Oprócz samej sukienki, wizualna siła sesji zdjęciowej wzmacniana jest przez całościową stylizację: rzeźbiarskie dodatki, intensywny makijaż i minimalistyczna aranżacja podkreślają siłę stroju. Rihanna, która w ostatnich latach zaliczyła wiele efektownych kreacji modowych, potwierdza tutaj swój status ikony, która potrafi przekształcić każdą kreację w kulturowy i estetyczny manifest.

Duży wpływ na współczesną modę

Znana z przekraczania granic tradycyjnych standardów, Rihanna od dawna jest czołową postacią w branży. Jej wybory modowe wpływają zarówno na projektantów, jak i na światowe trendy, zwłaszcza w kwestii stosowania prześwitujących sylwetek i rzeźbiarskich elementów. Ten typ stylizacji pomaga na nowo zdefiniować samo pojęcie szyku, łącząc w sobie więcej swobody, wyrazistości i śmiałości.

W tej koronkowej sukience z rozcięciami Rihanna po raz kolejny zachwyca. Nadal na nowo definiuje kontury współczesnej mody, gdzie każda kreacja staje się wyrazistym wizualnym akcentem.

Naila T.
Naila T.
Analizuję trendy społeczne, które kształtują nasze ciała, naszą tożsamość i nasze relacje ze światem. Motywuje mnie zrozumienie, jak normy ewoluują i zmieniają się w naszym życiu oraz jak dyskursy na temat płci, zdrowia psychicznego i obrazu siebie przenikają codzienne życie.
„Sztuczna inteligencja wykona swoje zadanie": komentarz Charlize Theron na temat Timothée Chalameta wywołuje kontrowersje
W wieku 47 lat Kourtney Kardashian zaskakuje odświeżoną wersją „gotyckiego" wyglądu

