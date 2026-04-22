Rihanna ma na sobie podartą koronkową sukienkę i wzbudza sensację

Podczas sesji zdjęciowej barbadoska piosenkarka i bizneswoman Rihanna po raz kolejny wyraziła swoją wizję mody. Zdjęcia, które szybko stały się viralem, przedstawiają ją w strojach pełnych odważnego, sartorialnego charakteru. Wśród nich uwagę szczególnie przykuła czarna, koronkowa sukienka z celowym rozcięciem.

Sukienka koronkowa, która jest jednocześnie elegancka i prowokująca

Sukienka noszona przez Rihannę gra kontrastami: wyrafinowana konstrukcja z cienkiej koronki w połączeniu z wyrazistymi wycięciami i prześwitującymi elementami. Całość tworzy sylwetkę wierną estetyce piosenkarki. Takie podejście do ubioru odzwierciedla silny trend we współczesnej modzie, w której transparentność stała się samodzielnym językiem stylistycznym, kwestionującym klasyczne kody „kobiecości” i szyku.

Rihanna w kreacji Valentino dla magazynu W pic.twitter.com/K9cXSDQHk3 — Kea (@jacquemusx) 21 kwietnia 2026 r

Wygląd haute couture zaprojektowany jako oświadczenie

Oprócz samej sukienki, wizualna siła sesji zdjęciowej wzmacniana jest przez całościową stylizację: rzeźbiarskie dodatki, intensywny makijaż i minimalistyczna aranżacja podkreślają siłę stroju. Rihanna, która w ostatnich latach zaliczyła wiele efektownych kreacji modowych, potwierdza tutaj swój status ikony, która potrafi przekształcić każdą kreację w kulturowy i estetyczny manifest.

Duży wpływ na współczesną modę

Znana z przekraczania granic tradycyjnych standardów, Rihanna od dawna jest czołową postacią w branży. Jej wybory modowe wpływają zarówno na projektantów, jak i na światowe trendy, zwłaszcza w kwestii stosowania prześwitujących sylwetek i rzeźbiarskich elementów. Ten typ stylizacji pomaga na nowo zdefiniować samo pojęcie szyku, łącząc w sobie więcej swobody, wyrazistości i śmiałości.

W tej koronkowej sukience z rozcięciami Rihanna po raz kolejny zachwyca. Nadal na nowo definiuje kontury współczesnej mody, gdzie każda kreacja staje się wyrazistym wizualnym akcentem.