W Miami była tenisistka wzbudza sensację swoimi letnimi zdjęciami.

Była kanadyjska tenisistka Eugenie Bouchard udostępniła na swoim Instagramie serię słonecznych zdjęć z Miami, które natychmiast wywołały ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów. Bouchard, która zakończyła karierę tenisową w lipcu 2025 roku, cieszy się urokami miasta na Florydzie w zdecydowanie letniej i spokojnej atmosferze, z dala od blasku międzynarodowych turniejów.

Słoneczna i relaksująca atmosfera

Na karuzeli siedmiu zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych, była mistrzyni prezentuje prawdziwą pocztówkę z Miami. Z koktajlem w dłoni, skąpana w ciepłym, złotym świetle typowym dla Florydy, pojawia się w delikatnych, świetlistych barwach, z charakterystyczną atmosferą amerykańskiego wybrzeża w tle. „To ta pora roku! 🍹” – żartobliwie napisała pod postem, oddając w kilku słowach swobodną atmosferę chwili i nadejście cieplejszej pogody.

Nowe, aktywne życie w mediach społecznościowych

Od czasu zakończenia kariery w elitarnych zawodach w lipcu 2025 roku, Eugenie Bouchard stopniowo odradzała się w mediach społecznościowych. Teraz, wolna od napiętego harmonogramu turniejów, regularnie dzieli się z fanami chwilami ze swojego życia codziennego: podróżami, treningami, czasem spędzonym z przyjaciółmi i słonecznymi wypadami. Ten nowy, bardziej osobisty i mniej skrępowany wymiar jej publicznej obecności urzekł lojalną społeczność, która z entuzjazmem śledzi każdy jej post.

Retrospekcja niezwykłej kariery

Poza letnim klimatem zdjęcia, warto przypomnieć imponującą karierę sportową Kanadyjki. Eugenie Bouchard w 2014 roku osiągnęła piąte miejsce na świecie, w przełomowym roku, w którym w wieku zaledwie 20 lat dotarła do półfinału Australian Open, a następnie do finału Wimbledonu. Tym samym została pierwszą Kanadyjką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema w singlu dla swojego kraju. Wcześniej, będąc mistrzynią juniorek na Wimbledonie w 2012 roku, otrzymała również nagrodę WTA New Player of the Year w 2013 roku.

Zamieszczając tę serię skąpanych w słońcu zdjęć z Miami, Eugenie Bouchard przypomina nam, że jej sportowe przejście na emeryturę w żaden sposób nie oznacza końca jej obecności publicznej. To nowy rozdział, lżejszy i swobodniejszy, który teraz pisze we własnym tempie i z naturalną swobodą.

