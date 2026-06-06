Uznana za „zbyt umięśnioną jak na kobietę”, z dumą prezentuje swoją atletyczną sylwetkę.

Na TikToku z dumą prezentuje swoją wyrzeźbioną sylwetkę – i nie przejmuje się opiniami krytyków. Twórczyni treści Courtney Crawley (@fitzcourtknee) regularnie publikuje filmy prezentujące jej muskularną sylwetkę, będącą efektem intensywnego treningu. Choć niektórzy internauci uważają ją za „zbyt umięśnioną jak na kobietę”, odpowiada z dumą i pewnością siebie, wywołując debatę na temat standardów, jakie są narzucane kobietom.

Filmy, które wywołują reakcje

Na swoich postach na TikToku Courtney Crawley (@fitzcourtknee) filmuje się na siłowni lub pozuje, aby zaprezentować swoją atletyczną sylwetkę. Reakcje są mieszane. Z jednej strony, dezaprobujące komentarze sugerują, że jest „zbyt umięśniona jak na kobietę”. Z drugiej strony, wielu użytkowników chwali jej podejście: „Uwielbiam to, to orzeźwiające widzieć umięśnione kobiety” – czytamy w jednym z komentarzy.

Pewna odpowiedź

Zamiast dać się zniechęcić, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) z dumą prezentuje swoją sylwetkę. Dla niej siła i muskularność idealnie idą w parze z kobiecością. Jako studentka i entuzjastka sportu, chętnie dzieli się tym, jak fitness wpłynął na jej samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ten pozytywny przekaz trafia do jej społeczności i zachęca ją do przełamywania utartych schematów dotyczących tego, jak powinna wyglądać „kobieca” sylwetka.

„Fenomen” umięśnionych kobiet

Jej przypadek wpisuje się w szerszy trend, czasami określany mianem „muscle mommy”, który pojawił się w mediach społecznościowych na początku lat 20. XXI wieku. Ruch ten celebruje umięśnione kobiety i kulturystykę, przełamując standardy piękna, które od dawna koncentrowały się na szczupłej sylwetce. Kobiety coraz częściej domagają się prawa do bycia silnymi i widocznymi, przyczyniając się do większej różnorodności w ich wizerunku na ekranie.

Pewną siebie prezentacją swojej atletycznej sylwetki Courtney Crawley (@fitzcourtknee) przyczynia się, na swój sposób, do zmiany nastawienia. W obliczu osądu, odpowiada z pewnością siebie i dumą, przypominając wszystkim, że nie ma jednego sposobu na bycie kobietą. To przesłanie o samoafirmacji, wykraczające poza krytykę, znajduje coraz większy oddźwięk.