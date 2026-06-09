Krytykowana po swoim pokazie mody plażowej zawodniczka rugby Ilona Maher szczerze odpowiada

Pozytywne nastawienie do ciała
Julia P.
@ilonamaher / Instagram

Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 z kobiecą reprezentacją USA w rugby 7, Ilona Maher, stała się jednym z najbardziej wpływowych głosów ruchu body positivity w mediach społecznościowych. Jej najnowsza odpowiedź, opublikowana na TikToku po fali krytyki, doskonale to ilustruje.

Parada, która budzi kontrowersje

Wszystko zaczęło się 30 maja 2026 roku w Miami. Na dorocznym pokazie mody prestiżowego amerykańskiego magazynu poświęconego strojom plażowym Ilona Maher pojawiła się w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym w niebiesko-białe paski, z głębokim dekoltem sięgającym pępka. To zdecydowanie nowoczesny strój, noszony z tą samą pewnością siebie, którą zawodniczka prezentuje w każdą niedzielę na boisku rugby.

Zaledwie kilka godzin po pojawieniu się pierwszych zdjęć, w mediach społecznościowych zawrzało. Kilka szczególnie ostrych komentarzy otwarcie skrytykowało jej wygląd i oskarżyło ją o „niewłaściwy ubiór” w organizacji. Ilona Maher szybko odniosła się do tego oskarżenia.

Sarkastyczna odpowiedź na TikToku

4 czerwca 2026 roku Ilona Maher opublikowała wideowiadomość do kamery, w którym nie ukrywała zmęczenia ani humoru. „Zostawiłaś mi najlepsze komentarze. Naprawdę, masz talent do słów” – zaczęła sarkastycznie. Zanim jednak wyjaśniła sprawę: to ona i tylko ona wybrała strój. „Podobał mi się. Podobało mi się, że widać było całe moje plecy i kawałek boku. Rozumiem, ale to był mój wybór” – wyjaśniła.

Pytanie wykraczające poza pojedynczy przypadek Ilony Maher

Poza prostym reagowaniem na krytykę, rugbistka zadała szczególnie wnikliwe pytanie. „Czy to naprawdę «niepochlebne», czy problemem jest po prostu widok krąglejszej sylwetki w takim pomieszczeniu? Nie wiem, powiedz mi” – zapytała.

To pytanie uwypukla głęboko zakorzenione uprzedzenia we współczesnej kulturze mody: ubrania są uznawane za „korzystne” tylko wtedy, gdy „wyszczuplają sylwetkę” lub spełniają tradycyjne standardy szczupłości. Te ramy, odziedziczone po dekadach magazynów, skutecznie wykluczają każdą sylwetkę odbiegającą od normy.

Ruch body positive, jasno zdefiniowana filozofia

Wygląd Ilony Maher wpisuje się w podejście, które promuje od samego początku swojej kariery w centrum uwagi. Milionom swoich obserwatorów Ilona Maher regularnie przypomina, że standardy piękna można całkowicie ignorować. Swoją filozofię podsumowuje w tym samym filmie: „Załóż strój plażowy. Jeśli masz sylwetkę, to znaczy, że jesteś stworzona do plażowania”. To uderzające stwierdzenie ma szansę stać się oficjalnym hasłem całego lata.

Ilona Maher oferuje zatem znacznie więcej niż tylko odpowiedź krytykom. Oferuje prawdziwą lekcję pewności siebie w czasach, w których kanony piękna są wciąż głęboko zakorzenione – a sportowy, kobiecy i asertywny głos robi ogromną różnicę.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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