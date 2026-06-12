Podczas występu Ariany Grande, ta tancerka plus size przykuła uwagę publiczności.

Ariana Grande jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, a podczas jednego z jej występów tancerka zdołała przyćmić show. W tle, na scenie, ta kobieta, która układała choreografię do piosenek wielokrotnie nagradzanej gwiazdy, nieświadomie stała się główną atrakcją. Fan rozpoczął poszukiwania tej divy z jej hipnotyzującymi ruchami bioder i magnetyczną aurą. I oto ta tajemnicza tancerka plus size ujawniła się.

Kiedy występ tancerki plus size staje się kultowy

Po siedmioletniej przerwie Ariana Grande niedawno ponownie nawiązała kontakt ze swoimi fanami, triumfalnie powracając na scenę. Ci, czule nazywani „Arianators”, którzy wielbią ikonę popu, mogli na nowo odkryć talent swojej idolki na żywo podczas jej trasy koncertowej „Eternal Sunshine Tour”, która rozpoczęła się 6 czerwca. Jednak podczas jednego z pierwszych koncertów szybko zapomnieli o gwieździe tego „powrotu”, zbyt zajęci podziwianiem fizycznej sprawności jednej z tancerek z zespołu.

Ta „drugoplanowa” artystka, zatrudniona do rozpalenia sceny i nadania rytmu występowi Ariany Grande, nie pozostała długo w cieniu. Uchwycona w akcji przez euforycznego fana, widzowie mogli zobaczyć ją intensywnie przeżywającą muzykę. Z maską króliczka na oczach – znakiem rozpoznawczym piosenkarki – ognistymi włosami i bezkompromisową sylwetką , tancerka dodaje odrobinę polotu do typowej obsady. Zaledwie kilka centymetrów od gwiazdy wykonuje sugestywne ruchy wokół koleżanki w satynowym stroju. Odmieniona tekstem „The Boy is Mine”, przeboju, który brzmi jak hymn na cześć miłości i kobiecego potencjału, jest dosłownie opętana przez te zwrotki.

Ten film, opublikowany w mediach społecznościowych jako wołanie o pomoc, poruszył serca 400 000 internautów, którzy podziwiali jej królewskie gesty i zaraźliwą pewność siebie. Tancerka, daleka od bycia jedynie statystą czy prostym elementem wizualnym, odpowiedziała na to wezwanie, a nazywa się Amanda LaCount . I to nie jej pierwszy występ na rodeo: ma prestiżowe CV.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Chuy Gonzalez (@chuygonzalezsandoval)

Tancerka, której poszukują największe gwiazdy świata

Ta tancerka, której tożsamość pozostawała nieznana aż do ujawnienia jej w sieci, cieszy się międzynarodową sławą, a jej występ dla Ariany Grande to kolejny ważny moment w jej niesamowitej karierze. To zaledwie krótki fragment jej zawodu, który jest czymś więcej niż tylko pasją. Pomimo młodego wieku, Amanda LaCount może już pochwalić się imponującą listą osiągnięć.

Ta pochodząca z Kolorado artystka, która zaczynała od występów w lokalnych musicalach, znalazła się w tle pokazu mody Rihanny „Savage X Fenty”, wystąpiła jako liderka Lizzo na Coachelli i otworzyła galę rozdania nagród Emmy. Występowała na scenie u boku największych gwiazd muzyki, takich jak Ozuna i Meghan Trainor. Może się również pochwalić pamiętnymi występami w teledyskach Lady Gagi „Stupid Love” i Katy Perry „Swish Swish”. Taniec tuż obok Ariany Grande był zatem logicznym kolejnym krokiem w jej olśniewającej karierze, ostatecznym uznaniem jej wirtuozerii.

Obrona różnorodności ciał na scenie muzycznej

Poza tym, że jest cudownym dzieckiem i ma imponujący dorobek, tancerka, odkryta w blasku reflektorów podczas trasy koncertowej Ariany Grande, nie tylko porusza ciałem, ale także rzuca wyzwanie kanonom piękna. Z każdym występem Amanda LaCount mówi światu: „Taniec to nie tylko ciało: to uniwersalny środek wyrazu”. Jej kroki mają niemal bojowy charakter.

Amanda LaCount, inicjatorka ruchu, który nazwała #breakingthestereotype – nazwa, która już wyznacza trendy – chce pokazać, że ta dyscyplina nie zna rozmiaru ani typu sylwetki. Według niej taniec nie jest zarezerwowany dla „niskorosłej elity”, a ona sama jest tego żywym dowodem. Nadrabia dekady marginalizacji na scenach stadionów i teatrów, dumnie prezentując swoje krągłości. Przez długi czas kobiety o pełnych kształtach lub plus-size nie były nawet „opcją” w tym wysoce selektywnym świecie, który traktuje ciało jako dochodowy towar, a nie pełnowartościowy instrument. Na szczęście Amanda LaCount toruje im drogę i czyni ze swojej sylwetki symbol oporu.

Podczas gdy piosenkarka Ariana Grande jest obecnie krytykowana za to, że jest „zbyt szczupła”, inne, bardziej krągłe kobiety doświadczają cichej dyskryminacji w pewnych kręgach, gdzie wygląd fizyczny liczy się dwa razy bardziej. Dzięki artystkom takim jak Amanda LaCount, samoakceptacja jest z dumą wyrażana światu. I to jest najlepsza odpowiedź na krytykę.