Mimo krytyki, modelka odmawia zgolenia swoich zrośniętych brwi.

W branży modowej standardy piękna są ściśle skodyfikowane. Niektóre osoby decydują się dziś na ich podważanie. Tak jest w przypadku Sophii Hadjipanteli, modelki, która w pełni akceptuje swoje monobrwi, pomimo wielokrotnej krytyki w mediach społecznościowych.

Monobrew, który stał się znakiem rozpoznawczym

Amerykanka cypryjskiego pochodzenia Sophia Hadjipanteli zdobyła sławę w świecie mody dzięki jednemu bardzo charakterystycznemu szczegółowi: gęstym, zrośniętym brwiom. W świecie, który często charakteryzuje się idealnie wygładzonymi twarzami i surowymi standardami estetycznymi, ten wybór od razu się wyróżnia.

W swoich mediach społecznościowych, gdzie ma wielu obserwujących, modelka regularnie publikuje zdjęcia z sesji zdjęciowych, pokazów mody i momentów z życia codziennego. Jej zrośnięte brwi nigdy nie są ukrywane ani modyfikowane; wręcz przeciwnie, są w pełni akceptowane jako część jej tożsamości. Dla niej ta cecha fizyczna nie jest „wadą”, którą należy korygować, lecz naturalną cechą, którą postanawia celebrować.

Potwierdzenie swojej wyjątkowości w obliczu krytyki

Ten wybór nie zawsze pozostaje niezauważony w sieci. Niestety, pod jej postami niektórzy internauci nie wahają się wysyłać jej niechcianych komentarzy lub rad, zachęcając ją do wyrwania monobrewi.

Modelka Sophia Hadjipanteli pozostaje wierna swojej decyzji: po prostu ją pielęgnuje, bo ją kocha. Zamiast szukać zewnętrznej aprobaty, zapewnia, że priorytetem jest dla niej własny komfort i wizja piękna. W kilku wywiadach wspominała nawet o otrzymywaniu szczególnie agresywnych wiadomości, w tym gróźb. Mimo to, nadal pewnie prezentuje swój wygląd, nie pozwalając, by krytyka dyktowała jej wizerunek.

Ruch na rzecz celebrowania naturalnych brwi

Poza własnym stylem, Sophia Hadjipanteli zainicjowała również inicjatywę w mediach społecznościowych: #UnibrowMovement. Ruch ten zachęca do akceptacji naturalnych brwi, niezależnie od ich kształtu czy gęstości. Idea jest prosta: przypomnieć wszystkim, że piękno nie powinno być ujednolicone przez trendy. Hashtag szybko zyskał rzesze fanów w sieci. Tysiące użytkowników zaczęło udostępniać własne zdjęcia, celebrując swoje naturalne cechy i odrzucając presję standardów piękna.

Podczas sesji zdjęciowych Sophia Hadjipanteli czasami idzie „jeszcze dalej”, farbując swoje zrośnięte brwi na żywe odcienie. To kreatywny sposób na przekształcenie tego fizycznego detalu w prawdziwie artystyczny podpis.

Kariera, która udowadnia wyjątkowość, może być kusząca

Wbrew temu, co niektórzy mogliby przypuszczać, ten wybór estetyczny nie przeszkodził jej w karierze; wręcz przeciwnie. Reprezentowana przez agencję Premier Model Management, modelka Sophia Hadjipanteli współpracowała z wieloma międzynarodowymi markami i projektami.

W branży, która stopniowo zmierza w kierunku większej różnorodności, jej tak zwany wyjątkowy wygląd staje się wręcz atutem. Uosabia nowe pokolenie modelek, które akceptują różnorodność twarzy i silne tożsamości. To podejście wpisuje się również w szerszy ruch body positivity, którego celem jest celebrowanie ciał i twarzy takimi, jakie są.

Zaufanie budowane od dzieciństwa

Ta pewność siebie nie zbudowała się przypadkiem. Sophia Hadjipanteli często wyjaśnia, że jej babcia odegrała kluczową rolę w kształtowaniu jej samooceny. Od dzieciństwa babcia zachęcała ją do dumy ze swojego pochodzenia i wyglądu. To wychowanie, oparte na samoakceptacji, pozwoliło jej rozwinąć silne poczucie pewności siebie. Dziś, w świecie tak narażonym na krytykę, jak moda i media społecznościowe, ten fundament stanowi prawdziwą tarczę przed krytyką.

Akceptując swoje zrośnięte brwi, Sophia Hadjipanteli oferuje inne spojrzenie na piękno. Jej przesłanie jest jasne: różnice fizyczne nie muszą być koniecznie korygowane ani zacierane. Mogą stać się unikatowym znakiem rozpoznawczym, elementem stylu, a nawet powodem do dumy. W świecie, w którym twarze od dawna są ujednolicone, ta swobodniejsza i bardziej inkluzywna wizja trafia do coraz większej liczby osób.