PFAS: Jak te zanieczyszczenia mogą zmieniać twarze noworodków

Te cztery litery sygnalizują zagrożenie. PFAS, wszechobecne zanieczyszczenia, które po cichu zanieczyszczają nasze naczynia kuchenne, tekturowe opakowania żywności, kosmetyki, a nawet niektóre ubrania, sabotują nasze zdrowie. Społeczność naukowa dokonała alarmujących nowych odkryć dotyczących tych toksycznych związków chemicznych, jeszcze bardziej zacierając granicę między science fiction a rzeczywistością.

PFAS odpowiedzialny za wady wrodzone u niemowląt

Spotykamy się z nimi każdego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, nakładając kremy na twarz, smażąc jajka, a nawet pijąc wodę z kranu. Za tym akronimem, który regularnie trafia na pierwsze strony gazet i wzbudza niepokój organizacji zdrowia publicznego, kryje się ponad 4000 związków chemicznych.

Używane od lat 50. XX wieku ze względu na swoją niezawodność i trwałość, PFAS są wszechobecne – od patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu i odzieży wodoodpornej po kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego. W przeciwieństwie do pestycydów, które pozostawiają ostry i łatwo rozpoznawalny zapach, PFAS są bardziej dyskretne. Są jednak szczególnie trwałe, stąd ich przydomek: „wieczne zanieczyszczenia”.

PFAS były przedmiotem licznych badań naukowych, ale nie ujawniły jeszcze wszystkich swoich szkodliwych skutków. Naukowcy udokumentowali już szereg ich skutków zdrowotnych, w tym niższą masę urodzeniową, zwiększone ryzyko raka nerki, osłabioną odpowiedź immunologiczną na szczepienia oraz dyslipidemię. Dokonali również kilku nowych i niepokojących odkryć, które nie wróżą dobrze parom planującym dziecko .

Według niedawnego badania opublikowanego w czasopiśmie „Chemical Research in Toxicology”, PFAS może powodować wady twarzoczaszki jeszcze przed urodzeniem. Charakteryzują się one wyraźniejszą asymetrią twarzy, rozszczepem wargi, deformacją nosa lub szeroko rozstawionymi oczami. Występuje również poczucie déjà vu. Odkrycia te przypominają przypadek „dzieci urodzonych bez ramion” i wady rozwojowe, które wystąpiły w pobliżu pól poddanych działaniu substancji.

Jakie skutki dla zdrowia kobiet w ciąży mają te uporczywe zanieczyszczenia?

Rzeczywistość coraz bardziej przypomina dystopię lub dzieła George'a Orwella. Scenariusz „dziecka-mutanta” z każdym dniem staje się coraz bardziej realny, rzucając cień niebezpieczeństwa na kołyski przyszłych rodziców. Jak wyjaśniają naukowcy, kobiety narażone na działanie PFAS mogą urodzić dzieci ze zdeformowanymi szczękami lub niedorozwiniętymi oczami , mniejszymi lub mniej funkcjonalnymi niż normalnie.

Aby dojść do tych ponurych wniosków, naukowcy skupili się na 139 substancjach PFAS i odkryli, że PFDA jest najbardziej szkodliwy dla rozwoju twarzoczaszki płodu. Dlaczego? Ponieważ te zanieczyszczenia zaburzają działanie kwasu retinowego, cząsteczki, która zapewnia prawidłowy rozwój czaszki we wczesnych stadiach ciąży. Nawet w bardzo małych dawkach substancje te mogą powodować widoczne zmiany w obrębie twarzy. Ryzyko wzrasta o około 10%, nawet przy minimalnej ekspozycji.

„To odkrycie pozwala nam wyjść poza proste skojarzenia, dostarczając jasnego wyjaśnienia, w jaki sposób PFDA może zaburzać rozwój płodu. To kluczowy krok w zrozumieniu dużej i złożonej klasy substancji chemicznych występujących w środowisku” – mówi Jed Lampe, główny autor badania.

Właściwe kroki, które należy podjąć, aby nie ulec panice i się przed nią chronić

W obliczu tych alarmujących rewelacji trudno nie ulec wszechogarniającemu lękowi. Nie ma jednak powodu do paniki. Chociaż PFAS są wszechobecne, istnieją proste kroki, które można podjąć, aby ograniczyć codzienne narażenie na ich działanie bez drastycznej zmiany stylu życia.

Po pierwsze, w kuchni najlepiej używać naczyń ze stali nierdzewnej, żeliwa lub ceramiki, a nie uszkodzonych patelni z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Jeśli chodzi o jedzenie, ograniczenie spożycia produktów wysoko przetworzonych i unikanie tłustych lub wodoodpornych opakowań (takich jak tektura czy opakowania po fast foodach) może przynieść realne korzyści.

W łazience również konieczne jest pewne sortowanie. Niektóre kosmetyki, zwłaszcza podkłady o długotrwałym działaniu czy wodoodporne tusze do rzęs, mogą zawierać PFAS. Czytanie etykiet i wybieranie prostszych lub certyfikowanych formuł staje się wówczas środkiem ostrożności, bez popadania w pułapkę obsesji na punkcie „wszystko czyste”.

Woda z kranu również może być zanieczyszczona, w zależności od regionu. Stosowanie specjalnych filtrów może pomóc w redukcji niektórych zanieczyszczeń, choć nie wszystkie rozwiązania są sobie równe. Oprócz działań indywidualnych, odpowiedzialność jest również zbiorowa. Przepisy, kontrole przemysłowe, transparentność marki: świadomość musi być powszechna, jeśli chcemy trwale ograniczyć wpływ tych „wiecznych zanieczyszczeń”.

Tymczasem chodzi o to, by nie żyć w strachu, lecz w świadomej czujności. Bo bycie na bieżąco, korygowanie nawyków i zachowanie jasności umysłu to już sposób na odzyskanie kontroli w otoczeniu, które nie zawsze jest takie.