Co neurobiologia ujawnia na temat naszych trudności ze spowolnieniem

Dobre samopoczucie
Émilie Laurent
difficulté à ralentir
Photo d'illustration : wayhomestudio / Freepik

Pomimo zachęt do medytacji, wyciszenia, wyjazdów bez telefonu i rozmów o wewnętrznym spokoju, trudno nam zwolnić i pozwolić sobie na przerwy. Nawet prosta dwudziestominutowa drzemka wydaje się stratą czasu, biorąc pod uwagę wszystkie nasze wymagania i niekończące się listy rzeczy do zrobienia. W świecie ciągłych zmian odpoczynek pozostaje mglistą koncepcją, wręcz utopią. Jednak nie jesteśmy zaprogramowani do szybkiego tempa życia; to społeczeństwo nas do tego zmusza.

Odpoczynek, tak trudny do wdrożenia w życie

Odpoczynek stał się niemal religią. W mediach społecznościowych duchowe dusze filmują się w pozycji lotosu, pokazują, jak stymulować nerw błędny i wychwalają zalety kąpieli dźwiękowych. Słuchanie białego szumu , sesje autohipnozy, terapia unoszenia się na wodzie czy rytuały uważności – wszystkie te techniki pomagają odpuścić i zwolnić tempo. Jednak zamykając oczy na pięć minut, nie przenosimy się do raju; myślimy o praniu do rozwieszenia, obiedzie i rachunkach do zapłacenia. Podczas gdy niektórzy lubią bezcelowe wędrówki i relaks, gdy tylko zacznie grać playlista „dźwięki fal”, inni są wolnymi duchami i bardziej znoszą odpoczynek, niż go lubią.

Nawet w dni wolne jesteśmy zajęci, wypełniając kalendarze zadaniami, które nie są nawet pilne. Zamiast leżeć na łące, obserwując chmury lub przytulając się do leżaków, polerujemy meble, zajmujemy się ceramiką w modnych kawiarniach i wypróbowujemy nową siłownię na podczerwień w mieście. Czujemy się winni na samą myśl o relaksie w hamaku i śpiewie ptaków. Jedynym momentem, kiedy zostajemy w łóżku, bez żadnych rozpraszaczy, jest choroba z gorączką 39°C (102°F).

Odpoczynek nie powinien być czymś, czego można się nauczyć za pomocą hashtagów. Powinien być wrodzony. Tak dowodzą badania Uniwersytetu Harvarda. W tamtych czasach łowcy-zbieracze przebywali w swoich obozowiskach i oddawali się „łagodnym”, „niewymagającym wysiłku fizycznego” zajęciom, jak opisują naukowcy. To współczesne społeczeństwo ukształtowało niespokojne jednostki. Co więcej, ciągła aktywność często odzwierciedla stan układu nerwowego, który pozostaje w trybie „walcz lub uciekaj” .

W świecie nadprodukcji odpoczynek jest niemal niemożliwy.

Produkty wellness i technologie medytacyjne zalewają sklepowe półki, nieustannie przypominając nam o naszych brakach w dążeniu do dobrego samopoczucia. Od innowacyjnych zestawów słuchawkowych do masażu i monitorów aktywności monitorujących tętno w czasie rzeczywistym, po podłączone do sieci dyfuzory olejków eterycznych i pasy oddechowe, niezliczone gadżety zaspokajają tę potrzebę spokoju. Jednak paradoksalnie, społeczeństwo porównuje tych, którzy tęsknią za spokojem, do skrajnego lenistwa.

W czasach, gdy nieustannie musimy się udowadniać, a każde małe osiągnięcie jest eksponowane na Instagram Stories, trudno znaleźć przyjemność w kontemplowaniu nieba lub po prostu w siedzeniu nad rzeką. Kiedy rozsiadamy się na poduszkach na tarasie lub zapadamy w kanapę, niemal czujemy się winni, że nie jesteśmy produktywni. Mamy wrażenie, że „marnujemy” wolny czas lub nie wykorzystujemy go mądrze. Czujemy się wręcz nieswojo na samą myśl o nicnierobieniu, o braku „ działania ”.

„Niewątpliwie żyjemy w społeczeństwie, w którym nieustannie musimy prezentować owoce naszej pracy. Jednak kiedy odpoczywamy i regenerujemy się, nie ma nic do pokazania. Wydaje się, że nie ma to nic wspólnego z ideą optymalizacji wydajności” – mówi Sophie Fluri, neurobiolog, w rozmowie z magazynem Stylist .

W dzisiejszych czasach odpoczynek stał się luksusem.

Sądząc po regenerujących zdjęciach krążących w internecie, relaks nie ogranicza się już do drzemki na świeżym powietrzu i orzeźwiającego spaceru. Kiedyś wystarczyło po prostu spojrzeć przez okno, posłuchać szumu wiatru w drzewach lub zamknąć oczy, aby na nowo nawiązać kontakt z samym sobą i dokonać mentalnego resetu, dziś jest to bardziej wyrafinowane. Nawet sam odpoczynek stał się demonstracją siły.

Kąpiele w gongach, duchowe rekolekcje w zacisznych, luksusowych budynkach, pobyty wellness za trzycyfrowe kwoty z precyzyjnie zaplanowanymi programami, a nawet terapia kontrastowa zalecana w pięciogwiazdkowych hotelach. Odpoczynek, sądząc po treściach dostępnych online, zmienił się z minimalistycznej aktywności w elitarną rozrywkę. Nie trzeba jednak rujnować budżetu, aby pozwolić sobie na odmładzającą przerwę i doświadczyć powolnego tempa. „Drobne zobowiązanie wobec siebie pokazuje, że jesteś ważny. Drobne nawyki są często najłatwiejsze do wdrożenia i przynoszą największe efekty” – zapewnia ekspert.

Ostatecznie, jeśli konsekwentnie nie potrafimy nauczyć się zwalniać tempa, może to wynikać z tego, że społeczeństwo przekonało nas, że odpoczynek to raczej porażka niż zysk. Jednak badania dowodzą, że odpoczynek regeneruje nas wewnętrznie i wydłuża życie.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Posiadanie „ulubionego miejsca" nie jest bez znaczenia: nauka wyjaśnia dlaczego

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

