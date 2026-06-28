Ukąszenia komarów: te objawy mogą wskazywać na alergię

Komary, te maleńkie wampiry sypialne, które żywią się twoją krwią i tworzą nieznośną kakofonię w twoich bębenkach usznych, zostawiają ślady swojej wizyty na twojej skórze. Poza swędzącymi grudkami, które pojawiają się na twoim ciele przez cały dzień, możesz odczuwać poważniejsze objawy, które wymagają szczególnej uwagi. Możesz być uczulony na ich ukąszenia.

Ukąszenia komarów: nie takie niegroźne

Komary , te szkodniki, które zakłócają spokojny sen i zamieniają skórę w rozległe pole guzów, są najgorszymi wrogami lata. Owady te, odpędzane sprayami lub klapkami, nie mają litości dla skóry, która służy im za spiżarnię. Kiedy komar cię ugryzie, wbija swoją trąbkę w skórę i wsysa ją bezpośrednio do naczynia krwionośnego, które doskonale wyczuwa. „Podczas tego procesu wstrzykuje się ślinę zawierającą różne substancje, które powodują miejscowe znieczulenie i zapobiegają krzepnięciu krwi w trąbce. To właśnie substancje zawarte w tej wstrzykniętej ślinie powodują podrażnienia” – wyjaśnia Międzyresortowe Stowarzyszenie Zwalczania Komarów Regionu Rodan-Alpy (EID).

Ślina tego doświadczonego krwiopijcy zawiera białka. Gdy białka te przemieszczają się przez organizm, układ odpornościowy przechodzi w stan gotowości i sygnalizuje nieprawidłową inwazję. Reaguje niemal spontanicznie histaminą, która powoduje swędzenie i drobne pęcherze. To „łagodna” reakcja, dobrze naoliwiony mechanizm obronny organizmu. Ale czasami sprawy się komplikują.

Kiedy reakcja wykracza poza proste naciśnięcie przycisku

U większości osób ukąszenie komara powoduje powstanie małej, swędzącej, czerwonej grudki, która utrzymuje się przez kilka godzin lub dni, nic więcej. Jednak u niektórych osób reakcja organizmu jest znacznie silniejsza. Układ odpornościowy nadmiernie reaguje na białka zawarte w ślinie komara, przekształcając proste ukąszenie w pełnoobjawowy stan zapalny.

Skóra może wtedy gwałtownie puchnąć. Zaczerwienienie nie ogranicza się już do małego, dyskretnego kręgu: rozprzestrzenia się szeroko wokół miejsca użądlenia, staje się gorące, bolesne i intensywnie swędzące. Według danych opublikowanych w czasopiśmie „Réalités pédiatriques”, niektóre reakcje miejscowe mogą pojawić się w ciągu kilku minut od użądlenia i spowodować powstanie czerwonej plamy o średnicy kilku centymetrów. Inne reakcje są opóźnione: pojawiają się kilka godzin później, twardnieją i mogą utrzymywać się przez kilka dni, a nawet kilka tygodni.

Oto sygnały, które powinny Cię zaniepokoić.

Przejściowy świąd po użądleniu jest normalny. Jednak niektóre objawy wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej, a nawet wizyty na pogotowiu. Magazyn Santé Magazine wymienia objawy, które wymagają natychmiastowej interwencji i wskazują na nieprawidłową reakcję:

nagły obrzęk twarzy, warg lub gardła;

trudności w oddychaniu lub uczucie ucisku w klatce piersiowej;

zawroty głowy, dyskomfort lub osłabienie;

nagłe nudności;

wysoka gorączka;

silne bóle głowy;

zaczerwienienie, które szybko się rozprzestrzenia lub oznaki infekcji (gorąca rana, sączenie…).

Choć rzadko, może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, taka jak anafilaksja. Istnieje również bardziej dramatyczna reakcja zwana zespołem Skeetera, charakteryzująca się:

rozległy obrzęk zapalny wokół użądlenia;

wyraźne i bolesne zaczerwienienie;

czasami gorączka;

U niektórych dzieci mogą wystąpić problemy z oddychaniem.

Jak złagodzić reakcję alergiczną na ukąszenia komarów?

Jeśli reakcja utrzymuje się miejscowo, pierwszym odruchem jest często schłodzenie obszaru zimnym kompresem lub woreczkiem z lodem owiniętym w ściereczkę, aby zmniejszyć swędzenie i stan zapalny. W przypadku silniejszej reakcji lekarze mogą zalecić odpowiednie leczenie: leki przeciwhistaminowe, leki miejscowe lub, w niektórych przypadkach, kremy kortykosteroidowe.

Na szczęście ta nadwrażliwość często z czasem zanika. U wielu osób stopniowo, z biegiem lat, rozwija się lepsza tolerancja na użądlenia, choć u niektórych nadwrażliwość utrzymuje się przez długi czas.

A ponieważ najlepszym leczeniem jest czasami profilaktyka, klasyczne metody nadal mają swoją wartość: zakrywanie ubrań po zachodzie słońca, moskitiery, odpowiednie repelenty i wzmożona czujność w rejonach występowania komarów tygrysich, których ukąszenia często opisywane są jako bardziej bolesne i uporczywe.