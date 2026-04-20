Ten pacjent, nazywany „Pacjentem z Oslo”, przeczy statystykom medycznym

Dobre samopoczucie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Charlss GonzHu / Pexels

Mówiono już, że jest skazany na śmierć z powodu dwóch poważnych chorób. Jednak ten 63-letni mężczyzna jest teraz w całkowitej remisji zarówno HIV, jak i raka – co stało się możliwe dzięki serii tak niezwykłych zbiegów okoliczności, że nawet jego lekarze wciąż nie potrafią pojąć ich znaczenia.

Nosiciel wirusa HIV od 2006 r., w 2017 r. zdiagnozowano u mnie raka

„Pacjent z Oslo”, którego tożsamość jest utajniona, żyje z HIV od 2006 roku. Do tego czasu jego wiremia była dobrze kontrolowana dzięki terapii antyretrowirusowej. Jednak w 2017 roku otrzymał nową diagnozę: zespół mielodysplastyczny, wyjątkowo agresywny nowotwór krwi, który zaburza produkcję krwinek w szpiku kostnym. Bez przeszczepu jego życie było praktycznie zagrożone.

Poszukiwanie dawcy o wyjątkowo rzadkich cechach

Zespół medyczny Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo rozpoczął intensywne poszukiwania zgodnego dawcy. Ich początkowa strategia koncentrowała się na zidentyfikowaniu dawcy z mutacją CCR5-delta32, rzadką anomalią genetyczną, która zapewnia naturalną odporność na HIV – cechę występującą u zaledwie około 1% populacji Europy Północnej. W obliczu niepowodzenia tego pierwszego podejścia, lekarze zwrócili się do starszego brata pacjentki, licząc na lepsze dopasowanie genetyczne.

Niesamowite odkrycie w dniu przeszczepu

W dniu przeszczepu w 2020 roku lekarze byli zszokowani, gdy odkryli, że brat dawcy sam jest nosicielem mutacji CCR5. To minimalna szansa w regionie świata, gdzie dotyka ona zaledwie jedną osobę na sto. Sam pacjent podsumował sytuację uderzającym stwierdzeniem: „To było jak dwukrotna wygrana na loterii”.

Potwierdzona remisja, dwa lata po operacji

Analizy pooperacyjne stopniowo potwierdzały skuteczność przeszczepu. Dwa lata po zabiegu „Pacjent z Oslo” przerwał leczenie antyretrowirusowe pod ścisłym nadzorem lekarza. Późniejsze badania nie wykazały żadnych śladów wirusa we krwi, jelitach ani rdzeniu kręgowym. Jego przypadek został oficjalnie opisany w badaniu opublikowanym 13 kwietnia 2026 roku w czasopiśmie Nature Microbiology.

Jeszcze jedno nazwisko na bardzo krótkiej liście

„Pacjent z Oslo” dołącza do bardzo krótkiej międzynarodowej listy – tzw. pacjentów z Berlina, Londynu, Düsseldorfu, Nowego Jorku, City of Hope i Genewy – wszystkich uznanych za wyleczonych lub w trwałej remisji HIV po przeszczepie szpiku kostnego w celu leczenia raka. Wszystkich łączy ta sama cecha: dawca jest nosicielem ochronnej mutacji CCR5, z godnym uwagi wyjątkiem pacjenta z Genewy, którego przypadek dotyczy innych mechanizmów.

Nadzieja medyczna, ale nie leczenie, które można szeroko stosować

Naukowcy i lekarze biorący udział w tym badaniu apelują jednak o zachowanie szczególnej ostrożności. Przeszczep szpiku kostnego pozostaje złożonym i ryzykownym zabiegiem, obarczonym znaczną śmiertelnością i bardzo poważnymi skutkami ubocznymi. W pewnych okolicznościach śmiertelność może sięgać 20%. Niemniej jednak przypadki te pozostają nieocenionymi „żywymi laboratoriami” dla badań, oferując możliwości zrozumienia mechanizmów, które mogą w przyszłości pozwolić nam kontrolować, a nawet trwale wyeliminować HIV.

Podsumowując, ten pacjent, nazywany „Pacjentem z Oslo”, przeczy statystykom medycznym. Jego historia ilustruje, jak pewne postępy terapeutyczne wynikają z wyjątkowych okoliczności, gdzie biologia, medycyna i przypadek krzyżują się w niemal niepowtarzalny sposób.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Nawracające nocne poty są objawem, którego nie należy ignorować.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nawracające nocne poty są objawem, którego nie należy ignorować.

Sporadyczne nocne poty są powszechne, ale gdy nasilają się lub zakłócają sen, wymagają konsultacji lekarskiej. Nocne poty mogą...

Szumy uszne: Dlaczego pokolenie Z już teraz wystawia swój słuch na próbę?

Uporczywe gwizdanie, dzwonienie po nocnym wyjściu, uczucie pełności w uchu… szumy uszne nie są już problemem wyłącznie starszych...

Ta 66-letnia kobieta uprawia ćwiczenia siłowe i zachęca innych do tej praktyki.

Teresa Burkett przyciąga uwagę swoimi treściami o kulturystyce w wieku 66 lat. Za pośrednictwem swoich postów promuje regularne...

„Technologiczna szyja” – schorzenie związane z ekranami, które staje się coraz powszechniejsze

Patrzenie w telefon, praca na komputerze, nieustanne przewijanie ekranu… to część Twojego codziennego życia. Ten pozornie nieszkodliwy nawyk...

Metoda oddychania, która pomoże Ci zasnąć w kilka minut

Przewracasz się z boku na bok w łóżku, masz galopujące myśli, a sen Cię niepokoi? Nie jesteś sam....

Wstrzyknął sobie 856 dawek jadu, co mogło zmienić oblicze medycyny.

Historia może wydawać się żywcem wyjęta z filmu, ale intryguje współczesnych naukowców. Amerykanin Tim Friede przez lata wystawiał...