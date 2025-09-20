3 jours sans téléphone : le reset cérébral dont personne ne parle (encore)

Clelia Campardon
Et si trois jours loin de votre smartphone suffisaient à rebooter votre cerveau ? Une récente étude allemande révèle que le simple fait de couper avec son téléphone, même sur une courte période, entraîne des changements profonds et inattendus dans notre activité cérébrale.

Un cerveau remodelé en 72 heures

Des chercheurs de l’Université de Heidelberg, sous la direction de Mike M. Schmitgen, ont suivi 25 jeunes adultes privés de smartphone pendant trois jours. Avant et après cette déconnexion, les participants ont passé une série de tests, révélant une modification de l’activité cérébrale dans les zones liées à la récompense et à l’envie. Ces régions sont habituellement associées aux mécanismes d’addiction, comme ceux observés avec la nicotine ou l’alcool.

Smartphone : une addiction qui ne dit pas son nom ?

L’étude a mis en lumière des réactions cérébrales face à des images de téléphones, comparables à celles provoquées par des substances addictives. Pourtant, aucun effet de manque ou de chute d’humeur n’a été constaté durant la coupure. Quelques volontaires ont même noté une légère amélioration de leur bien-être, sans que cela soit statistiquement significatif.

Un besoin d’interaction sociale… ou de technologie ?

Les chercheurs soulignent que la frontière entre l’envie d’utiliser son smartphone et le besoin d’interaction sociale est désormais floue. Nos appareils sont devenus des extensions de notre vie sociale, rendant difficile la distinction entre dépendance à l’outil et besoin de lien humain.

Ce que cela change (vraiment) pour vous

En seulement trois jours, votre cerveau commence à se réadapter : l’hyperstimulation des notifications et des écrans laisse place à une activité cérébrale plus apaisée. Ce “reset” pourrait bien être la clé pour retrouver concentration et sérénité, sans pour autant générer de frustration majeure.

Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
