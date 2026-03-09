Spanie z otwartymi okiennicami: „holenderska metoda”, która może poprawić jakość snu

Trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy lub uczucie zmęczenia po przebudzeniu: sen jest problemem dla wielu osób. Pewne codzienne nawyki mogą odgrywać kluczową rolę w jakości naszego snu. Wśród nich, praktyka inspirowana holenderskim stylem życia zyskuje na popularności: spanie z otwartymi okiennicami, aby wykorzystać naturalne światło o wschodzie słońca.

Powszechny zwyczaj w Holandii

W Holandii nierzadko można zobaczyć domy ze słabo zasłoniętymi oknami, czasem nawet bez zasłon i okiennic. Tradycja ta, często kojarzona z kulturą transparentności odziedziczoną po protestantyzmie kalwińskim, sięga kilku wieków wstecz.

Według licznych analiz kulturowych, zwyczaj ten opiera się na przekonaniu, że uczciwi obywatele nie mają nic do ukrycia. W rezultacie powstaje krajobraz miejski, w którym wnętrza domów często pozostają widoczne z ulicy. Chociaż pierwotnie tradycja ta nie miała na celu poprawy snu, niektórzy specjaliści uważają, że może ona korzystnie wpływać na zegar biologiczny organizmu.

Rola światła w rytmie dobowym

Światło naturalne odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmu dobowego, czyli wewnętrznego zegara, który reguluje cykle snu i czuwania w ciągu około 24 godzin. Kiedy światło dzienne dociera rano do oczu, wysyła do mózgu sygnał, że dzień się zaczyna. Proces ten pomaga zmniejszyć produkcję melatoniny, hormonu snu, i sprzyja czuwaniu.

Według specjalistów od snu, ekspozycja na naturalne światło jest jednym z najskuteczniejszych sposobów synchronizacji zegara biologicznego organizmu. Konsultantka ds. snu Maryanne Taylor wyjaśnia , że naturalne światło bezpośrednio wpływa na cykle snu, a także na poziom energii i nastrój w ciągu dnia.

Dlaczego budzenie się przy świetle może pomóc Ci lepiej spać

Spanie z otwartymi roletami pozwala na stopniowe wystawienie się na poranne światło. W przeciwieństwie do gwałtownego wybudzenia po usłyszeniu budzika, ta naturalna zmiana pomaga organizmowi łagodniej wybudzać się ze snu. Poranne światło odgrywa również ważną rolę w stabilizacji rytmu dobowego w dłuższej perspektywie. Kilka badań pokazuje, że wczesna ekspozycja na słońce wiąże się z lepszym zasypianiem w nocy.

Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym BMC Public Health wskazuje, że ekspozycja na światło naturalne przed godziną 10 rano wiąże się z bardziej regularnym rytmem dobowym i lepszą jakością snu.

Bardziej naturalne i energetyczne przebudzenie

Budzenie się w pokoju, który stopniowo się rozjaśnia, może również sprzyjać bardziej naturalnemu przebudzeniu. Światło stymuluje pewne obszary mózgu odpowiedzialne za czuwanie i koncentrację. W rezultacie organizm wybudza się ze snu bardziej stopniowo, co może zmniejszyć uczucie zmęczenia po przebudzeniu. Zasada ta jest nawet wykorzystywana w niektórych budzikach świetlnych, które sztucznie naśladują wschód słońca, aby pomóc Ci się obudzić.

Prosta metoda, ale wymagająca dostosowania

Chociaż ta praktyka może mieć pewne zalety, nie sprawdza się w każdej sytuacji. W nocy, w jasno oświetlonych obszarach miejskich, sztuczne światło może zakłócać sen, jeśli żaluzje lub okiennice pozostają otwarte. Zanieczyszczenie światłem jest również uważane za czynnik wpływający na cykle snu.

Metoda ta sprawdza się zatem najlepiej w miejscach, gdzie noc pozostaje wystarczająco ciemna, a poranne światło może stopniowo przenikać do pomieszczenia. Jak to często bywa w przypadku snu, potrzeby są różne u poszczególnych osób. Niektórzy wolą spać w całkowitej ciemności, podczas gdy inni czują się bardziej wypoczęci, budząc się przy naturalnym świetle.

Zainspirowana holenderską tradycją, idea spania z otwartymi okiennicami opiera się na prostej zasadzie: wykorzystaniu naturalnego światła do regulacji zegara biologicznego organizmu. Dla niektórych osób, aby lepiej spać, wystarczą drobne zmiany w atmosferze sypialni.