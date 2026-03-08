Nieoczekiwana moc śmiechu dla zdrowia układu krążenia, według badań

Śmiech jest często postrzegany jako prosty odruch emocjonalny. Jednak niektóre badania naukowe sugerują, że może on mieć również wymierny wpływ na serce.

Badanie, które budzi pytania

Badania przeprowadzone przez naukowców z University of Maryland Medical Center dotyczyły wpływu śmiechu na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Według tych badań, dwie minuty szczerego śmiechu mogą wywołać efekty fizjologiczne porównywalne z tymi obserwowanymi podczas krótkiej sesji umiarkowanej aktywności fizycznej, takiej jak około 20 minut lekkiego joggingu. Naukowcy zaobserwowali, że śmiech prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, poprawiając w ten sposób przepływ krwi.

Z kolei stres psychiczny powoduje wazokonstrykcję, czyli zwężenie naczyń krwionośnych, co może zwiększyć ciśnienie wywierane na układ sercowo-naczyniowy.

Jak śmiech wpływa na naczynia krwionośne

Naukowcy ocenili reaktywność naczyń krwionośnych u uczestników narażonych na różne bodźce emocjonalne. Podczas oglądania humorystycznych klipów tętnice ulegały znacznemu rozszerzeniu. Odwrotny efekt zaobserwowano w przypadku stresujących scen.

To rozszerzenie sprzyja lepszemu natlenieniu tkanek i płynniejszemu przepływowi krwi. Według zespołu z Maryland, śmiech działa jak „mini-trening” dla naczyń krwionośnych, przyczyniając się do ich elastyczności.

Istotną rolę odgrywa również obniżenie poziomu hormonów stresu, zwłaszcza kortyzolu i adrenaliny. Przewlekle podwyższony poziom tych hormonów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych.

Śmiech i zdrowie serca: co mówią badania?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby układu krążenia pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Czynniki ryzyka obejmują nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej i przewlekły stres.

W kilku badaniach analizowano związek między pozytywnymi emocjami a zdrowiem serca. Publikacje w czasopismach takich jak „Circulation”, czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, sugerują, że dobre samopoczucie emocjonalne może wiązać się ze zmniejszonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Śmiech, jako wyraz pozytywnych emocji, wpisuje się w tę dynamikę. Pobudza przeponę, chwilowo przyspiesza tętno, a następnie wywołuje fazę relaksacji mięśni i naczyń krwionośnych.

Uzupełnienie, nie substytut

Jednak naukowcy z Maryland podkreślają jedną istotną kwestię: śmiech nie zastępuje regularnej aktywności fizycznej, ani zalecanych środków medycznych.

Ustrukturyzowany wysiłek fizyczny poprawia wydolność układu sercowo-naczyniowego, wzmacnia mięsień sercowy oraz pomaga kontrolować wagę i ciśnienie krwi. Śmiech natomiast działa raczej jako chwilowe wzmocnienie fizjologiczne. Może jednak przyczyniać się do ogólnego zdrowego stylu życia, szczególnie pomagając w radzeniu sobie ze stresem.

Rola stresu w chorobach układu krążenia

Przewlekły stres jest uznawany za czynnik obciążający układ sercowo-naczyniowy. Według Francuskiej Federacji Kardiologicznej, długotrwały stres może przyczyniać się do nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca. Tymczasowo zmniejszając napięcie psychiczne, śmiech może pośrednio chronić serce.

Niektóre zespoły badawcze interesują się również terapiami uzupełniającymi opartymi na humorze lub „terapii śmiechem” w warunkach szpitalnych, chociaż podejścia te wciąż wymagają dogłębnej oceny naukowej.

Integrowanie śmiechu z codziennym życiem

Wyniki badania, nie dając recepty na humor, zachęcają nas do refleksji nad rolą pozytywnych emocji w ogólnym zdrowiu. Oglądanie komedii, dzielenie się przyjemnymi chwilami czy pielęgnowanie autoironii mogą wydawać się nieistotne. Jednak te chwile wyzwalają mierzalne reakcje fizjologiczne. W społeczeństwie, w którym stres jest wszechobecny, docenianie tych chwil może być elementem szerszego podejścia do profilaktyki.

Podsumowując, badania przeprowadzone przez University of Maryland Medical Center sugerują, że śmiech ma wymierny wpływ na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, sprzyjając rozszerzaniu się tętnic i obniżając poziom hormonów stresu. Chociaż nie zastępuje on ćwiczeń fizycznych ani odpowiedniego monitorowania medycznego, może być dodatkowym sprzymierzeńcem w ochronie zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Tym bardziej nie należy lekceważyć mocy dobrego śmiechu.