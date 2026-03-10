Paraliż senny: zaburzenie to dotyka prawie jedną na trzy osoby

Wyobraź sobie, że nie możesz się ruszyć, przekonany, że w twoim pokoju czai się złowroga obecność. To nie horror, a paraliż senny – zaburzenie, które według Cleveland Clinic przynajmniej raz w życiu unieruchamia prawie 30% populacji świata.

Chwila zawieszona między snem a rzeczywistością

Zjawisko to występuje dokładnie w momencie, gdy ciało przechodzi ze snu do czuwania. Jesteś świadomy, widzisz swój pokój, ale nie możesz poruszyć ani jednym mięśniem. Uczucie ucisku w klatce piersiowej, przerażające halucynacje (złowrogie postacie, widmowe głosy) i panika przed uduszeniem trwają od kilku sekund do dwóch minut. Mrożące krew w żyłach doświadczenie, które pozostawia trwałe wrażenie.

Dlaczego twój mózg cię paraliżuje?

Podczas fazy REM mózg hamuje ruchy mięśni, aby zapobiec odgrywaniu snów. Paraliż senny występuje, gdy świadomość powraca, zanim ciało całkowicie się rozbudzi. Do najczęstszych przyczyn należą: niedobór snu, nieregularny harmonogram dnia, bezdech senny, stres, lęk, narkolepsja, a nawet niektóre leki.

Znaki, które nie kłamią

Nie możesz mówić ani gestykulować, ale twoje oczy się poruszają. Dominuje strach, któremu czasami towarzyszy wrażenie opuszczenia ciała. Zaburzenie to, częściej występujące u osób w wieku 20–30 lat, nasila się pod wpływem stresu; wybudzenie osoby z napadu zazwyczaj wystarcza, aby go przerwać.

Przerwanie błędnego koła

Nie ma cudownego lekarstwa na pełnoobjawowy atak, ale można zapobiegać. Dlatego zadbaj o nienaganną higienę snu: regularne godziny snu, zaciemniony pokój i brak ekranów. Zajmij się leczeniem wszelkich problemów leżących u podłoża (terapia poznawczo-behawioralna, w razie potrzeby antydepresanty). Podczas ataku skup się na małym ruchu (np. poruszeniu palcem), aby szybciej się „wydobyć”.

Pojedynczy epizod może wywołać lęk przed snem, który zrujnuje Ci kolejne noce. Bądź dla siebie wyrozumiały: zmęczenie i dezorientacja po ataku są normalne. Jeśli nawraca, badanie snu może wykazać narkolepsję lub bezdech senny.

Ostatecznie paraliż senny nie jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, ale może być dość niepokojący. Spokojnie: ta chwilowa utrata przytomności nie zagraża Twojemu zdrowiu, a jedynie Twojemu nocnemu spokojowi. Zadbaj o sen, aby móc się spokojnie budzić.

