Ten często pomijany szczegół może mieć wpływ na sposób, w jaki się starzejemy.

A co, gdyby sposób, w jaki postrzegasz upływ czasu, miał wpływ na to, jak się starzejesz? Poza dietą i aktywnością fizyczną, naukowcy skupiają się obecnie na często pomijanym czynniku: naszym psychologicznym związku z wiekiem. Ta perspektywa zachęca nas do ponownego spojrzenia na starzenie się z większą delikatnością i współczuciem dla samego siebie.

Badanie podważające nasz zegar biologiczny

Naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego badają intrygujące pytanie: czy emocje związane ze starzeniem się mogą wpływać na nasze ciała? Aby na nie odpowiedzieć, przeanalizowali dane 726 kobiet, badając powiązania między czynnikami psychologicznymi a starzeniem biologicznym.

Wyniki ich badań wskazują na rzadko obserwowane, ale potencjalnie ważne zjawisko: przewlekły stres powiązany z ciągłymi obawami, zwłaszcza tymi dotyczącymi starzenia się.

Naukowcy zaobserwowali zmiany epigenetyczne u niektórych uczestników. Epigenetyka odnosi się do zmian w ekspresji genów, które nie zmieniają samego DNA, ale modyfikują sposób jego aktywacji lub dezaktywacji. Markery te są obecnie wykorzystywane do lepszego zrozumienia biologicznego starzenia się. Innymi słowy, lęki związane ze starzeniem się mogą nie mieć wyłącznie charakteru psychologicznego: mogą również pozostawić mierzalny ślad na ciele.

Przewlekły stres, subtelny akcelerator

Dlaczego ten lęk miałby wpływać na organizm? Naukowcy wskazują na rolę przewlekłego stresu. Kiedy organizm pozostaje w stanie długotrwałego pobudzenia, produkuje więcej hormonów, takich jak kortyzol. Z czasem ta powtarzająca się aktywacja może wpływać na kilka istotnych funkcji: układ odpornościowy, metabolizm, a nawet niektóre markery związane ze starzeniem się komórek.

Wcześniejsze badania naukowe wykazały już związek między długotrwałym stresem a zwiększonym ryzykiem chorób układu krążenia, zaburzeń metabolicznych i pogorszenia funkcji poznawczych. W tym badaniu uczestnicy wyrażający wyraźny lęk przed starzeniem się lub ciągłe obawy związane z wiekiem wykazali więcej markerów biologicznych zgodnych z przyspieszonym starzeniem się.

Presja społeczna, która szczególnie mocno ciąży na kobietach

Naukowcy wskazują również, że kobiety mogą być bardziej narażone na ten rodzaj stresu. Normy społeczne dotyczące wyglądu, młodości i osiągnięć w życiu rodzinnym i zawodowym mogą wywierać ciągłą presję. Czasami jest to potęgowane przez lęki o przyszłość: obserwowanie utraty niezależności lub pogorszenia stanu zdrowia bliskich może nasilać lęk przed doświadczeniem tego samego.

To nagromadzenie wymagań i oczekiwań może utrzymywać wysoki poziom stresu. Naukowcy wyjaśniają jednak, że nie oznacza to, że sam sposób myślenia determinuje sposób starzenia się. Starzenie się pozostaje złożonym zjawiskiem, na które wpływają genetyka, środowisko i styl życia. Czynniki psychologiczne i społeczne wyraźnie oddziałują na mechanizmy biologiczne.

Czy możemy mieć wpływ na ten niedoceniany czynnik?

Jeśli przewlekły stres odgrywa rolę w starzeniu się, to nauka jego regulacji staje się realną dźwignią dobrego samopoczucia. Niektóre podejścia wykazały już pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia:

podejmować regularną i odpowiednią aktywność fizyczną

doświadcz relaksu lub medytacji

podtrzymywać pielęgnujące relacje społeczne

Jeśli odczuwasz utrzymujący się niepokój, skonsultuj się ze specjalistą.

Kilka badań sugeruje, że redukcja stresu może pozytywnie wpływać na niektóre markery biologiczne związane ze starzeniem się. Pielęgnowanie chwil przyjemności, dzielenie się troskami lub po prostu zwolnienie tempa może pomóc złagodzić napięcie psychiczne.

Starzenie się na swój własny sposób

Przede wszystkim pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy: starzenie się to naturalny i głęboko indywidualny proces. Nie ma jednej właściwej ani niewłaściwej drogi do starzenia się. Każda podróż, każde ciało i każda historia są inne. Zmarszczki, zmiany fizyczne i nowe etapy życia są częścią normalnej ewolucji człowieka. Nie ma wstydu w starzeniu się. Wręcz przeciwnie, lata niosą ze sobą również doświadczenie, pewność siebie i wolność.

Zamiast walczyć z upływem czasu, nauczenie się, jak przyjąć go z życzliwością, może być jednym z najskuteczniejszych sposobów dbania o siebie. Bo ostatecznie starzenie się nie jest porażką, której należy unikać, ale przygodą, którą każdy przeżywa na swój własny sposób – i to również zasługuje na świętowanie.