Chcesz przewidzieć swój stan zdrowia w dłuższej perspektywie? To badanie krwi otwiera nowe możliwości

A co, gdyby proste badanie krwi mogło ujawnić zagrożenia dla zdrowia w nadchodzącej dekadzie? Naukowcy właśnie opracowali test, który pozwala oszacować ryzyko przedwczesnej śmierci poprzez analizę określonych białek osocza.

Tysiące zgonów, którym można zapobiec każdego roku

W Europie Zachodniej prawie 20% mężczyzn i 11% kobiet umiera przed 70. rokiem życia, często z przyczyn związanych z czynnikami, które można modyfikować: paleniem tytoniu, otyłością, nadciśnieniem tętniczym, siedzącym trybem życia, złą dietą itp. Te sześć czynników odpowiada za aż 57% przedwczesnych zgonów, według badania BMC Medicine przeprowadzonego na 260 000 dorosłych . W obliczu tej tragicznej rzeczywistości medycyna ewoluuje w kierunku wczesnego wykrywania niewidocznych zagrożeń, zanim pojawią się objawy.

Zidentyfikowano dziesięć białek predykcyjnych

Korzystając z danych z brytyjskiego Biobanku (38 150 osób w wieku od 39 do 70 lat), naukowcy zastosowali uczenie maszynowe, aby zidentyfikować setki białek krwi powiązanych z ryzykiem zgonu w ciągu 5 do 10 lat. Wyłoniono dziesięć kluczowych markerów: PLAUR, SERPINA1 i CRIM1, zaangażowanych w stan zapalny, regulację komórek i przebudowę naczyń. Ich pomiary krwi oferują dokładność predykcyjną na poziomie 62–68%, przewyższającą tradycyjne modele oparte na wieku lub stylu życia. Te wczesne sygnały biologiczne wykrywają wciąż odwracalną słabość narządów.

Medycyna antycypacyjna na horyzoncie

Test ten nie diagnozuje konkretnych chorób, ale wskazuje na ogólny stan podatności. U osób pozornie „zdrowych” profil białka wysokiego ryzyka uzasadniałby dokładniejsze monitorowanie, dalsze badania lub spersonalizowaną profilaktykę. Eksperci, tacy jak Nophar Geifman (Science Alert), podkreślają, że „te biomarkery wykrywają zaburzenia równowagi niewidoczne dla tradycyjnych metod medycznych”. Wyzwanie: przejście od medycyny leczniczej do predykcyjnej.

Z badań do gabinetu lekarskiego

Choć integracja kliniczna pozostaje perspektywą przyszłości, ten rodzaj badania krwi mógłby odmienić naszą relację ze zdrowiem. Wykroczyłby poza reaktywne monitorowanie objawów, stając się proaktywnym przewidywaniem długoterminowych zagrożeń. Ostateczny cel: drastyczne zmniejszenie liczby tysięcy możliwych do uniknięcia zgonów każdego roku poprzez wczesną i ukierunkowaną interwencję.

Ujawniając sygnały biologiczne, które od dawna pozostawały niewykryte, to badanie krwi otwiera nowe możliwości w profilaktyce medycznej. Chociaż nie zastępuje ono monitorowania klinicznego ani zmiany stylu życia, może stać się kluczowym narzędziem interwencji, zanim choroba się rozwinie.