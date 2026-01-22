Czy małżeństwo w Japonii przeżywa kryzys? Ten sondaż na nowo rozpala debatę

Niedawne badanie przeprowadzone w Japonii ujawniło, że 70% zamężnych kobiet żałuje swojego małżeństwa, co ponownie rozpaliło debatę na temat kryzysu małżeńskiego na archipelagu. Dane te, pochodzące z badania przeprowadzonego przez agencję matrymonialną Presia wśród 287 kobiet w wieku od 20 do 59 lat, wymagają pewnych zastrzeżeń: liczebność próby jest ograniczona, a serwisy randkowe online obarczone są potencjalnym błędem.

Żale skupione na pieniądzach i domu

Wśród wyrażanych żalów dominują kwestie ekonomiczne: 22,6% narzeka na obniżenie oczekiwań co do dochodów męża, a 14,6% żałuje braku dyscypliny finansowej. Na trzecim miejscu (11,1%) plasuje się niechęć lub niekompetencja w domu. Z kolei 36,6% nie żałuje kompromisów w kwestii wyglądu żony. 54% deklaruje, że nie wyszłoby za niego ponownie, gdyby mogło cofnąć czas. Wyniki te potwierdzają tezę o spadającym wskaźniku małżeństw w Japonii, charakteryzującym się późniejszym zawieraniem małżeństw i rosnącą liczbą osób samotnych.

Kontekst niechęci Japończyka do zawarcia małżeństwa

Kraj odnotowuje historyczny spadek liczby małżeństw, z rekordową liczbą singli: 17,3% mężczyzn i 14,6% kobiet w wieku 18–34 lat nie planuje zawarcia związku małżeńskiego, według poprzednich badań. Wśród podawanych powodów znajdują się preferencja samotności (40%), odczuwany brak świadczeń (33%) oraz trudności w poznaniu kogoś (49%). Młodzi ludzie wspominają również o wyczerpaniu spowodowanym presją społeczną i ekonomiczną, pogłębianą przez szybko starzejące się społeczeństwo.

Błąd ankiety

Platforma agencji matrymonialnej Presia jest jednak skierowana do potencjalnie niezadowolonej grupy odbiorców – osób odwiedzających stronę internetową lub korzystających z mediów społecznościowych, którzy rzadziej są szczęśliwi w swoich związkach. To negatywnie wpływa na wyniki, jak zauważono w pierwotnej analizie. Badanie to, dalekie od przedstawienia pełnego obrazu, uwypukla rzeczywiste frustracje (finanse, podział obowiązków), ale nie odzwierciedla rzeczywistości wszystkich japońskich związków.

Podsumowując, liczby te odzwierciedlają strukturalny kryzys: liczba małżeństw spada, a wskaźnik urodzeń jest najniższy. Mimo to inicjatywy takie jak agencje matrymonialne wciąż istnieją, a badania pokazują, że wiele osób wciąż marzy o ślubie. Kryzys w Japonii jest realny, ale łagodzony przez zmieniające się oczekiwania dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz dobrobytu finansowego.