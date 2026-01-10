Search here...

„Na naszym weselu jedliśmy makaron”: zrywa z konwencjami otaczającymi ten dzień

Małżeństwo
Pary na nowo definiują tradycje i chętnie łamią utarte schematy kulinarne. Niektóre ustawiają food trucki w miejscu swojego przyjęcia, inne decydują się na tematyczne bufety, a jeszcze inne prezentują makaron na wszelkie możliwe sposoby. To danie, częściej spotykane w studenckich kuchniach niż na białych obrusach, nie pretenduje do miana rywala typowych dań gourmet. Ma jednak tę zaletę, że przełamuje schematy.

Makaron jako danie główne – odważny wybór

Wyobraź sobie idealnie nakryty stół, ozdobiony złoconym kandelabrem, polnymi kwiatami i kryształową zastawą. Makaron, tanie i łatwe w przygotowaniu danie na leniwe dni, wydaje się nie na miejscu w tej eleganckiej oprawie. Myśląc o menu weselnym, spontanicznie wyobrażasz sobie pięknego kurczaka na łożu z ekologicznych warzyw lub pierś z kaczki z ziemniakami dauphinoise.

Oczekujesz, że przeczytasz prestiżowe tytuły kulinarne na pergaminie, napisane romantyczną czcionką. Nieco mniej, gdy jesz skromne danie, które znasz na pamięć. Twórczyni treści @chlosertoyou zaskoczyła kubki smakowe swoich gości, proponując im nową wersję makaronu. Jak wiele par, zmęczonych przestarzałymi zwyczajami i normami kulinarnymi, odnalazła oryginalność w czystej prostocie.

I nie wybrała tego menu, by odtwarzać Zakochanego Kundla przed czujnym okiem fotografa. Makaron, ten podstawowy składnik, który przydaje się, gdy brakuje inspiracji i który nieustannie powraca na usta studentów, to prawdziwa instytucja we Włoszech. Nie mówimy tu o prostym makaronie z serem czy spaghetti polanym ketchupem, ale o bardziej wyszukanych przepisach. Influencerka oddała sprawiedliwość temu niesłusznie niedocenianemu daniu. Choć jej przyjaciele początkowo skrzywili się na widok menu, jakby chcieli powiedzieć: „To po prostu nie do przyjęcia”, szybko zmienili zdanie.

Ślub z dobrym smakiem Dolce Vita

Podczas gdy niektóre odważniejsze panny młode zastąpiły tradycyjny tort weselny gigantyczną mozzarellą lub tiramisu w rozmiarze XXL, Chloé była nieco bardziej rozsądna i rozważna w swoich wyborach. Jak wyjaśnia w swoim filmie, „motywem przewodnim jedzenia weselnego było włoskie”. Makaron, łatwiejszy do podkręcenia niż pizza, był zatem oczywistym wyborem.

Twórca treści, który unikał banałów i ze smakiem odświeżył menu weselne, nie poprzestał na kilku przystawkach i parmezanie. Na początek? Grillowana ośmiornica, carpaccio wołowe, arancini z truflami, duet burrata i pomidorów… Doświadczenie zaczyna się od pierwszego kęsa. Te dania, których aromaty same w sobie przywodzą na myśl brukowane uliczki Mediolanu, były zaledwie krótką dawką. Reszta posiłku była równie obiecująca.

Kto powiedział, że makaron nie może być szykowny i dorównywać najwykwintniejszym daniom kuchni francuskiej? Chloé wybrała na swój ślub trzy warianty makaronu: makaron z truflami, makaron z małżami i makaron ragù. Te inspirowane włoską kuchnią specjały dowodzą, że makaron można łączyć nie tylko z babcinym fartuchem, ale i z nieskazitelnymi sukienkami i garniturami.

Pragnienie prawdziwie spersonalizowanego ślubu

Dziś pary dążą do większej swobody i mniej przejmują się nakazami swoich bliskich. Mówią sobie „tak” w satynowych piżamach przed ołtarzem, improwizują gigantyczne grille na terenie zamku i wznoszą toast za swój związek, urządzając piknikowe posiłki na łonie natury.

Choć kiedyś o ślubach decydowali głównie rodzice, dziś są one traktowane jako wydarzenie osobiste. Od menu, przez atrakcje, po tańce, współczesne wesela kierują się jedną zasadą: indywidualnością . Pary nie starają się już zadowolić starszych członków rodziny; chcą spełniać swoje najskrytsze marzenia, nawet jeśli szokują one niektórych starszych gości. Przejmują kontrolę i poluzowują wodze – od garderoby po jedzenie.

Podawanie makaronu na weselu, puszczanie baniek mydlanych przy wyjściu z kościoła, oferowanie paczek nasion do zasadzenia zamiast tradycyjnych migdałów w cukrze… To nie prowokacja, a jedynie oznaka przyjemnego wyzwolenia.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Narzuciła mężowi małżeństwo „bezdzietne”, co wywołało kontrowersje.

