Trendy ślubne na rok 2026: wybory, które zrobią na Tobie wrażenie

Małżeństwo
Margaux L.
Allef Vinicius/Unsplash

Ślub to wyjątkowy moment, który w 2026 roku zapowiada się bardziej inspirująco niż kiedykolwiek. Mariages.net, francuski lider w tej branży, ujawnia główne trendy, które odmienią ceremonie i przyjęcia. Od śmiałości po wyrafinowanie – dowiedz się, jak pary planują wywrzeć trwałe wrażenie w swoim wielkim dniu.

Minimalizm czy glamour: dwa światy do odkrycia

W 2026 roku styl ślubny będzie oscylował między powściągliwą elegancją a bezpretensjonalnym przepychem. Według Marine Preudhomme, redaktorki mody w Mariages.net , te dwa style mogą ze sobą współistnieć: „Nie są ze sobą sprzeczne i mogą ze sobą kontrastować i uzupełniać się subtelnymi akcentami”.

Minimalizm w centrum uwagi

Minimalizm przekłada się na proste, a zarazem wyraziste wybory. Panna młoda może na przykład zastąpić tradycyjny bukiet pojedynczym, majestatycznym kwiatem – słynną koncepcją „One Big Flower” (Jeden Wielki Kwiat). Wystrój koncentruje się na atmosferze, a nie na mnogości elementów, dzięki drapowaniom i lustrom, które odmieniają przestrzeń od ceremonii po przyjęcie. Jeśli chodzi o kolory, dominują czerń i biel, z białą bazą, podkreśloną czarnymi akcentami, zarówno w zastawie stołowej, serwetkach, świecach, jak i strojach gości. To graficzne podejście emanuje nowoczesnością.

Zmodernizowany glamour

Styl glamour na nowo odkrywany jest poprzez połączenie przepychu i wyrafinowania. Kryształowe żyrandole, złocone kandelabry, ozdoby i aksamit współistnieją z lżejszymi, bardziej romantycznymi akcentami, nawiązującymi do świata Bridgertonów. Chodzi o stworzenie spektakularnej oprawy, zachowując jednocześnie wyrafinowaną elegancję, aby wesele zachwycało swoim niezaprzeczalnym szykiem.

Opływowe i elastyczne suknie ślubne

W 2026 roku suknia ślubna stała się symbolem stylu i osobowości, a jej średni budżet wynosił 1650 euro. Czyste linie pozostały kluczowe, a luksusowe tkaniny, takie jak jedwab, satyna czy krepa, zyskały na elegancji. Suknie z rozcięciami dodawały elegancji, a gorset powrócił do łask i okazał się uniwersalny: długa spódnica na ceremonię i spodnie na wieczorne przyjęcie. Peleryny, cyrkonie i perły również cieszyły się popularnością, dodając dynamizmu, dopasowując się do każdego gustu i wyrażając indywidualność każdej panny młodej.

Naturalne i wyrafinowane piękno

Trend „masłowej skóry” jest wciąż aktualny: promienna cera podkreślona pielęgnacją i subtelnym makijażem. Mlecznobiałe paznokcie dopełniają ten delikatny look, idealny do wyeksponowania obrączek i pierścionków. Fryzury pozostają proste, ale eleganckie: preferowane są koki, luźne loki lub fale, a także krótkie, falowane cięcia.

Wyjątkowe i przyjazne bary

Tradycyjny bar szampański ustępuje miejsca alternatywnym rozwiązaniom: bezalkoholowe koktajle i wody smakowe dodają świeżości i nuty fantazji, szczególnie latem. Zimą kawa i herbata zajmują pierwsze miejsce, a dla miłośników mocnych alkoholi kuszącym wyborem jest również wyjątkowy bar whisky.

Stoły serpentynowe: towarzyskość i estetyka

Stół typu infinity lub serpentine rewolucjonizuje aranżację miejsc siedzących. Tworzy płynny przepływ i zachęca do interakcji między gośćmi, oferując jednocześnie elegancki efekt wizualny. Idealne na przyjęcia plenerowe, stoły te podkreślają przyjazną atmosferę wesela.

Śluby bez urządzeń elektronicznych: życie chwilą

Odłączenie się od świata staje się priorytetem: pary zachęcają gości do odłożenia telefonów, oferując jednocześnie alternatywy, takie jak aparaty jednorazowe, polaroidy czy kreatory ślubne. To sposób na pełne cieszenie się chwilą i zachowanie niezapomnianych chwil.

Podsumowując, trendy ujawnione przez Mariages.net dają wgląd w wesela w 2026 roku: eleganckie, towarzyskie, spersonalizowane i niezaprzeczalnie inspirujące. Łącząc śmiałość z wyrafinowaniem, każda para może stworzyć wydarzenie, które odzwierciedli jej osobowość, a jednocześnie pozostawi trwałe wrażenie na gościach.

Jestem osobą o wszechstronnych zainteresowaniach, piszę na różne tematy i pasjonuję się projektowaniem wnętrz, modą i serialami telewizyjnymi. Miłość do pisania motywuje mnie do eksplorowania różnych obszarów, czy to dzieląc się osobistymi refleksjami, udzielając porad dotyczących stylu, czy dzieląc się recenzjami moich ulubionych programów.
