Kobiety i mężczyźni w obliczu życia w pojedynkę: luka w dobrostanie, która budzi pytania

Stereotypy głoszą, że kobiety czują się puste bez partnera, podczas gdy mężczyźni są samowystarczalni i w pełni zadowoleni z towarzystwa przyjaciół (i kilku kufli piwa). Jednak niedawne badanie obaliło ten przestarzały stereotyp. Panowie, słuchajcie! Kobiety radzą sobie lepiej z byciem singielkami niż mężczyźni i w pełni akceptują ten romantyczny status.

Mówi się, że kobiety samotne są bardziej zadowolone ze swojego życia

W zbiorowej wyobraźni kobiety marzą o wiecznej miłości, małżeństwie i wspólnych projektach. Mężczyźni natomiast czują się bardziej komfortowo ze swoją niezależnością , pochłonięci karierą lub przygodami.

Jednak ten pogląd nie wytrzymuje krytyki. Niedawne badanie podważyło te głęboko zakorzenione stereotypy: kobiety-singielki są przeciętnie bardziej spełnione w swojej sytuacji niż mężczyźni. To odkrycie zachęca nas do ponownego przemyślenia naszego postrzegania życia singla .

Odkrycia te pochodzą z badania przeprowadzonego przez psychologów Elaine Hoan i Geoffa MacDonalda z Uniwersytetu w Toronto.Badanie , opublikowane w czasopiśmie naukowym „Social Psychological and Personality Science”, dotyczyło dobrostanu osób samotnych.

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od prawie 6000 osób w ramach dziesięciu różnych badań. Uczestnicy, których średnia wieku wynosiła 32 lata, nie byli w związku w momencie przeprowadzania badania. Próba obejmowała niemal taką samą liczbę mężczyzn i kobiet, a także kilka osób niebinarnych.

Wyniki są jednoznaczne: w przypadku niemal wszystkich badanych wskaźników kobiety deklarują większe zadowolenie ze swojego stanu wolnego niż mężczyźni. Dla nich bycie singlem nie jest wadą, a tym bardziej porażką, ale raczej okazją do autorefleksji.

Celibat kobiet – przestrzeń wolności

Przez długi czas samotne kobiety były utożsamiane z licznymi stereotypami: jędzą otoczoną kotami, pracownicą nastawioną na karierę, „starą panną”. Postrzegana jako anomalia w społeczeństwie, które utożsamia szczęście z małżeństwem i rodziną, nie cieszyła się dobrą reputacją.

Ale dziś bycie singielką nie jest już powodem do wstydu ani anomalią. To czas na odkrycie siebie na nowo, na asertywność, odkrywanie nowych zainteresowań, wyjście poza strefę komfortu i lepsze poznanie siebie. Z ich perspektywy życie singla ma niemal wymiar duchowy. Mężczyźni jednak nie mogą powiedzieć tego samego. Życie singla to cicha tortura, a oni naprawdę znoszą ten okres emocjonalnej bezczynności.

Skąd ta różnica między mężczyznami a kobietami? Naukowcy wysuwają kilka hipotez. Pierwsza dotyczy sieci społecznych. Kobiety często utrzymują liczniejsze i głębsze relacje wsparcia poza związkami romantycznymi. Silne przyjaźnie, więzi rodzinne, kręgi zaufania: te więzi pomagają zaspokoić niektóre z ich potrzeb emocjonalnych i uczuciowych.

W tym kontekście bycie w związku nie jest już jedynym źródłem bliskości i komfortu. Dlatego bycie singlem nie jest postrzegane jako izolacja, ale jako kolejny sposób organizacji życia towarzyskiego.

Kolejnym czynnikiem, o którym wspomina się, jest fakt, że związki heteroseksualne wciąż charakteryzują się brakiem równowagi. W wielu parach kobiety nadal biorą na siebie znaczną część obowiązków domowych i obciążenia psychicznego. Ta rzeczywistość może sprawiać, że życie w związku staje się mniej atrakcyjne, niż można by przypuszczać.

Celibat męski – bardziej dyskretne wyzwanie

W przypadku mężczyzn sytuacja wydaje się być inna. Naukowcy wskazują, że wielu z nich w większym stopniu polega na związkach romantycznych, aby zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne. W niektórych przypadkach para staje się dla nich głównym źródłem wsparcia emocjonalnego. Brak tej relacji może zatem nasilać poczucie osamotnienia.

Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy mężczyźni mają problemy z byciem singlem, ani że wszystkie kobiety dobrze sobie z tym radzą. Jednak ogólny trend ujawnia interesującą różnicę w sposobie, w jaki każda osoba buduje swoją osobistą równowagę. Ostatecznie, jeśli mężczyźni cierpią bardziej, to dlatego, że bycie w związku jest ich jedyną przestrzenią do samoekspresji. A to ciężkie dziedzictwo patriarchatu, który, próbując stworzyć silnych mężczyzn, doprowadził do traum.

Być może prawdziwa lekcja płynąca z tego badania tkwi w tym: bycie singlem nie jest poczekalnią na miłość. Dla wielu to po prostu jeden z wielu sposobów życia. A Bridget Jones jako pierwsza to udowodniła.