La démarche très osée de cette célibataire en quête d’amour

Trouver l’amour n’a jamais été aussi complexe dans un monde dominé par les relations virtuelles. Pour Lisa Catalano, célibataire de 42 ans, il était alors temps de bousculer les codes. Sa solution ? Renouer avec un geste « spectaculaire et humain ».

Louer des panneaux pour rencontrer l’âme sœur

Fatiguée des échecs sur les applis de rencontres et marquée par la perte de son fiancé, Lisa Catalano, habitante de San Mateo (Californie), a investi dans 12 panneaux publicitaires le long de l’iconique Highway 101, entre Santa Clara et San Francisco. Sur ces affiches, son sourire s’accompagne d’un message limpide invitant à visiter son site où elle se présente sans filtre. Ce choix insolite se démarque dans la Silicon Valley, capitale mondiale des solutions numériques.

Une initiative virale et sincère

La campagne #MarryLisa a rapidement fait un buzz monumental : plus de 27 000 visiteurs sur son site en un jour et plus de 2 200 messages reçus, parfois bienveillants, parfois moins. Lisa y expose ses attentes avec transparence : « un homme entre 35 et 45 ans, amateur de mode de vie sain, non-fumeur, cultivé et prêt à s’engager sérieusement ». Elle revendique « une démarche sans artifice ni esbroufe », à contre-courant des profils anonymes et des échanges éphémères.

Quand la solitude devient un sujet de société

Au-delà de la recherche amoureuse, Lisa Catalano pose un regard lucide sur la solitude moderne et la difficulté de tisser des liens durables dans une société ultra-connectée. Sa démarche, alliant romantisme et communication, a fait réagir médias et internautes, transformant une quête intime en véritable phénomène social. Même si le « Monsieur Parfait » n’est pas encore au rendez-vous, Lisa prouve qu’en 2025, croire en l’amour reste un acte de résistance et de créativité.

En osant s’afficher sur des panneaux plutôt que de swiper sur un écran, Lisa Catalano redonne ainsi un visage à la quête amoureuse. Sa démarche remet l’humain au centre d’un monde où les algorithmes dictent souvent les émotions. Qu’elle trouve ou non l’amour par cette voie inattendue, elle aura au moins inspiré des milliers de personnes à oser.