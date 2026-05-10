Po rozwodzie ta 64-letnia emerytka zostawiła wszystko, by zamieszkać w „małym domku” w Holandii.

Są historie, które inspirują po prostu dlatego, że opowiadają o nowym początku. Historia Margot Hollander jest niewątpliwie jedną z nich. W wieku 64 lat, po rozwodzie, który zrujnował jej świat, ta była nauczycielka tańca i holenderska menedżerka projektów podjęła odważną decyzję: porzuciła wszystko i przeprowadziła się do małego domu w sercu Eindhoven w Holandii. Jej historia, opublikowana w magazynie „Business Insider”, jest poruszająca w swojej szczerości i cieple.

Nowy początek po rozwodzie

Po rozpadzie związku Margot Hollander stanęła przed dylematem: znaleźć mieszkanie. Rynek wynajmu był nasycony, a uzyskanie kredytu hipotecznego jako emerytka wydawało się praktycznie niemożliwe. Niemal przypadkiem, pod koniec 2023 roku, natknęła się na ogłoszenie projektu Minitopia, osiedla małych domków w Eindhoven, o którym słyszała już wcześniej w prasie. „Umówiłam się na wizytę i szybko złożyłam ofertę” – mówi. Kilka tygodni później, w styczniu 2024 roku, wprowadziła się. Aby zostać właścicielką domu, zapłaciła gotówką około 143 000 dolarów (około 130 000 euro) – maksymalną kwotę, na jaką mogła sobie pozwolić. „Cieszę się, że kupiłam dom na tym etapie mojego życia” – mówi.

Zaczynać wszystko od nowa, dosłownie.

Przeprowadzka z tradycyjnego domu do znacznie mniejszej przestrzeni wiązała się z gruntownym uporządkowaniem. Ubrania, buty, przedmioty gromadzone latami… trzeba było się ich pozbyć. „Myślę, że porządkowanie dobrze wpływa na umysł i cieszę się, że żyję z mniejszą ilością rzeczy” – wyjaśnia.

Jeszcze bardziej symbolicznie, postanowiła nie zabierać ze sobą niczego ze swojego dawnego życia. Ani jednego mebla, ani jednej dekoracji. Wszystko musiało być nowe, niczym pusta kartka do wypełnienia. Dziś jej maleńki domek zdobią dzieła sztuki odzwierciedlające jej osobowość, małe okiennice i starannie dobrane meble. To azyl całkowicie na jej obraz i podobieństwo, który dzieli ze swoim małym pieskiem.

Społeczność, która zmienia wszystko

To, co czyni to doświadczenie jeszcze cenniejszym, to wiejska atmosfera. Minitopia Eindhoven, licząca około stu mieszkańców, jest największą wioską o tej samej nazwie w Holandii. Znajdziesz tu młodych ludzi, pary, rodziny, singli i kilku emerytów, takich jak ona. „Nie trzeba planować drinka; po prostu wpadasz na sąsiadów podczas spaceru z psem” – mówi czule Margot Hollander. Ta spontaniczność codziennego życia, te krótkie rozmowy dają jej poczucie wolności i ludzkiego ciepła, o jakim nigdy nie marzyła. Podkreśla również różnorodność tego miejsca: „Nie chciałabym, żeby stało się po prostu wioską emerytów. To właśnie ta mieszanka tworzy prawdziwą społeczność”.

Bardziej bezpieczny finansowo styl życia

Margot Hollander, obecnie na emeryturze, przypomina nam, że trzeba żyć w zgodzie ze swoimi możliwościami, aby móc nadal cieszyć się swoimi pasjami. Jej mały domek okazał się dla niej ulgą finansową. Dzięki panelom słonecznym praktycznie nie płaci za prąd, a miesięczny czynsz wynosi zaledwie kilkaset euro. „Im więcej wydajesz na mieszkanie, tym mniej możesz poświęcić na to, co kochasz” – podsumowuje. A jej pasją jest sport.

Swoją historią Margot Hollander przypomina nam, że nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie. Dzięki swojemu maleńkiemu domkowi odnalazła o wiele więcej niż tylko dach nad głową: własną przestrzeń, wspierającą społeczność, a przede wszystkim nowo odkrytą wolność. „Mam nadzieję, że to będzie mój ostatni dom” – wyznaje z uśmiechem w głosie. Piękna lekcja życia, która brzmi jak obietnica dla wszystkich, którzy wahają się, czy odważyć się zacząć od nowa.