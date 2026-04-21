Zjawisko to, powszechne wśród par, w rzeczywistości maskuje rzeczywiste różnice fizjologiczne.

W wielu parach powtarza się ten sam scenariusz: jedna osoba szuka koca, a druga otwiera okno. I ten kontrast nie jest wcale anegdotyczny, ponieważ można go wytłumaczyć bardzo realnymi różnicami w sposobie, w jaki każdy z organizmów wytwarza, zatrzymuje i odbiera ciepło.

Dlaczego jedno jest zimne, a drugie gorące?

To powszechne zjawisko nie jest jedynie kwestią komfortu czy przyzwyczajenia. Termoregulacja, czyli zdolność organizmu do utrzymania temperatury wewnętrznej, różni się u poszczególnych osób. Nie każdy organizm wytwarza taką samą ilość ciepła ani nie każdy rozprowadza je w ten sam sposób.

To wyjaśnia, dlaczego w parze dwie osoby w tym samym pokoju lub pod tą samą kołdrą mogą odczuwać bardzo różne temperatury. To odczucie jest powszechne, ale często wynika z konkretnych czynników fizjologicznych.

Metabolizm odgrywa kluczową rolę

Jednym z głównych czynników wpływających na ten stan jest metabolizm. Im szybszy metabolizm, tym więcej ciepła organizm wytwarza w spoczynku. Z drugiej strony, wolniejszy metabolizm może powodować szybsze odczuwanie zimna. Tarczyca, która odgrywa rolę w regulacji metabolizmu, również może wpływać na to odczucie. NHS wymienia uczucie „chłodu bardziej niż zwykle” jako częsty objaw niedoczynności tarczycy.

Krążenie krwi, masa ciała i hormony

Ważną rolę odgrywa również krążenie krwi.Harvard Health wskazuje, że kilka czynników może wyjaśniać uporczywe uczucie zimna, w tym niska masa ciała, niektóre zaburzenia krążenia lub problemy z tarczycą.

Skład ciała również ma znaczenie. Harvard Health wyjaśnia, że tłuszcz działa jako izolacja, a masa mięśniowa pomaga generować ciepło. Dlatego dwie osoby o różnych rozmiarach mogą nie odczuwać tego samego środowiska termicznego w ten sam sposób. Hormony również odgrywają rolę, zwłaszcza gdy choroba tarczycy zaburza produkcję energii i regulację temperatury.

Dlaczego ta rozbieżność występuje tak często u par?

Ten drobny konflikt domowy jest tak powszechny, ponieważ wiąże się z kilkoma czynnikami: subiektywnymi odczuciami, nawykami związanymi z komfortem, a także parametrami biologicznymi, które różnią się u poszczególnych osób. Nawet w tym samym łóżku dwa ciała nie regulują temperatury w dokładnie taki sam sposób.

Nie oznacza to, że istnieje absolutna reguła obowiązująca wszystkie pary, ale źródła medyczne potwierdzają, że indywidualne różnice w metabolizmie, masie ciała, krążeniu i stanie zdrowia mogą wystarczyć do wyjaśnienia tej bardzo powszechnej, codziennej rozbieżności.

Kiedy to zjawisko wymaga porady lekarskiej

W większości przypadków ten kontrast między partnerami wynika po prostu z naturalnych różnic indywidualnych. Jeśli jednak uczucie zimna lub ciepła staje się nowe, intensywne lub uporczywe, Cleveland Clinic zaleca zwrócenie na nie uwagi, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu zmęczenie, osłabienie lub inne objawy.

Innymi słowy, posiadanie partnera, któremu jest zawsze zimno lub który jest bardziej wrażliwy na ciepło, niekoniecznie stanowi problem. Ta codzienna różnica zdań służy głównie jako przypomnienie, że każdy organizm odczuwa temperaturę inaczej.

Jeśli jednej osobie jest zimno, a drugiej gorąco, nie jest to jedynie kwestia osobowości czy dziwactw. Metabolizm, krążenie, skład ciała i hormony mogą znacząco wpływać na samopoczucie dwojga ludzi żyjących w tym samym środowisku.