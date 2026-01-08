Search here...

Tego rodzaju postawy w dorosłym życiu mogą wynikać z braku wsparcia ze strony matki w dzieciństwie.

Twoje dzieciństwo nie było wypełnione słowami „dasz radę” czy „wierzę w ciebie”. Twoja matka, która miała być twoją największą pociechą i wspierać cię, nawet gdy chciałeś zostać magikiem, rzadko się z tobą zgadzała. Zamiast cię podnosić na duchu, ściągała cię w dół. A jeśli dziś masz takie nastawienie, to z pewnością dlatego, że twoja matka nie wspierała cię wtedy.

Ciągle wątpisz w siebie, nawet gdy wszystko idzie dobrze.

Wszyscy dorastamy z przekonaniem, że gdzieś istnieje „idealna matka”: taka, która dodaje otuchy, dodaje otuchy, słucha i bez wahania mówi: „Wierzę w ciebie” . Rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Matka często jest ramieniem, na którym można się oprzeć, ale czasami to nie ona nas podnosi, a ona nas popycha w dół. Nie ona usuwa przeszkody, ona je tworzy. Podczas gdy niektóre matki wspierają marzenia swoich dzieci o podróżach po świecie, ich karierach wokalnych i romantycznych wyborach, inne pozostają powściągliwe.

Dorośli, którym nie pomagano w dzieciństwie, często uwewnętrzniają przekonanie, że ich wybory, myśli i pragnienia nie są wiele warte. Jeśli matka nie wspierała cię w dzieciństwie, prawdopodobnie masz tendencję do kwestionowania siebie. I to wykracza poza granice rozsądku. Nigdy nie świętujesz swoich sukcesów, pytasz innych o zdanie na każdy temat i masz to uporczywe poczucie „niewystarczalności”. Ta ciągła niepewność siebie nie jest cechą charakteru. To konsekwencja lat dorastania w zimnej obojętności matki.

Masz trudności z wyrażaniem swoich potrzeb

Zamiast angażować się w twoje wychowanie, twoja matka pozostała obserwatorem twojego rozwoju. Nigdy nie kiwnęła palcem, żeby ci pomóc lub ułatwić ci codzienne życie. Kiedy dorastasz w środowisku, w którym twoje potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane, często kończy się na tym, że… przestajesz je odczuwać. W rezultacie dziś mówisz „tak” każdemu, nawet jeśli przekracza to twoje możliwości. Odmawiasz proszenia o pomoc, myśląc, że osoba, z którą rozmawiasz, ma coś lepszego do roboty. Co gorsza, czujesz się zbyt wymagający, gdy coś wyrażasz.

Kompulsywnie szukasz zewnętrznej akceptacji

Bez wsparcia matki dziecko robi wszystko, co w jego mocy, by dodać sobie otuchy: uczy się czarować, zadowalać, dostosowywać. Jeśli matka nie wspierała cię w dzieciństwie, prawdopodobnie rozwijałeś się w oparciu o opinie innych. Dziś wpadasz w panikę na samą myśl o rozczarowaniu kogokolwiek i zawsze prezentujesz najlepszą wersję siebie, nawet jeśli oznacza to zdradę tego, kim naprawdę jesteś. Robisz wszystko, by zdobyć miejsce w sercach innych i osiągnąć szczyt ich szacunku. Ta potrzeba nie jest kaprysem: to strategia przetrwania, której nauczyłeś się bardzo wcześnie.

Jesteś dla siebie bardzo surowy

Matka, która nie wspiera, często krytykuje, minimalizuje lub porównuje. Jeśli dorastałaś z psychologiczną przeszłością macochy z Kopciuszka, jesteś dla siebie jeszcze surowsza. Nie obsypujesz się pochwałami, tylko czepiasz się cierni. Twój wewnętrzny głos nieustannie szepcze poniżające frazy: „Mógłbyś zrobić to lepiej”, „Wszyscy inni potrafią to zrobić, tylko nie ty”, „Nie daj się ponieść emocjom”. To tylko odległe echa twojej matki. Ta surowość nie jest naturalna; można ją przezwyciężyć, ponieważ nie jest twoja. Została ci przekazana.

Często przyciągasz nierównoważne związki.

Kiedy nie otrzymujesz wsparcia, twoje emocjonalne relacje ulegają zatarciu. W rezultacie, w dorosłym życiu, ryzykujesz akceptację relacji, w których dajesz wiele… a otrzymujesz bardzo mało. Jeśli w dzieciństwie nie miałeś wsparcia matki, prawdopodobnie uważałeś to za normę. Dziś akceptujesz to, co wielu uważa za sygnał ostrzegawczy. W pracy i w życiu uczuciowym związki są niestabilne, a to ty czekasz, masz nadzieję, wątpisz i czujesz się winny.

Dobra wiadomość: nigdy nie jest za późno, żeby wesprzeć siebie

Rozpoznanie tych oznak nie oznacza wskazywania palcem na matkę , ale zrozumienie, jak ukształtowała cię twoja historia. Twojej matce również mogło brakować uznania w dzieciństwie i po prostu powtarzała to, co kiedyś uważała za „słuszne”. Jeśli matka nie wspierała cię w dzieciństwie, nosisz blizny, co może negatywnie wpłynąć na twoje codzienne życie. Możesz jednak przerwać ten cykl:

  • ucząc się mówić do Ciebie delikatnie,
  • wybierając relacje wzajemne,
  • ustalając limity,
  • ceniąc Twoje wysiłki, a nie „wyniki”.

Być może nie wychowałaś się z wspierającą matką, ale możesz stać się kobietą, która potrafi sama się wspierać, a to jest nieskończenie potężne.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
