L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative a ouvert de nombreuses possibilités dans le domaine de la création d’images. Sauf qu’entre innovation et dérive, la frontière peut vite s’estomper. Depuis plusieurs semaines, un phénomène préoccupant se propage sur X (ex-Twitter) : des internautes utilisent des outils d’IA pour générer des images simulées de femmes partiellement ou entièrement dévêtues, sans leur consentement.

Le scénario est toujours le même : des individus récupèrent des photos de femmes issues de leurs comptes publics, souvent des influenceuses, militantes, journalistes ou créatrices de contenu et les publient en demandant à des générateurs d’images assistés par IA de les « transformer ». Le résultat ? Des montages « réalistes » où les vêtements ont été effacés ou modifiés pour créer une illusion, souvent très crédible.

Ces images sont ensuite partagées sur X, accompagnées de moqueries, de commentaires déplacés ou de messages visant à humilier les personnes ciblées. Certains comptes vont même jusqu’à proposer de générer des images similaires à la demande, créant ainsi des communautés organisées autour de ces pratiques. Une pratique qui s’inscrit dans une nouvelle forme de harcèlement numérique et soulève de graves enjeux éthiques.

🧵: An x user instructed @grok, an AI assistant, to undress an image of a woman that the user added as a screenshot. @zilevandamme spotted the prompt, the bot’s reply to it and asked it pointed questions. Her exchange with the AI bot is groundbreaking as it is terrifying. #AI https://t.co/jpKjG7rWf5

