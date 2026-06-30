Ta argentyńska policjantka nakarmiła piersią niedożywione dziecko. Jej czyn poruszył cały kraj.

Społeczeństwo
Émilie Laurent
Policière argentine allaite enfant malnutrition
MarcosHeredia / Facebook

To scena, która poruszyła serca daleko poza granicami Argentyny. Argentyńska policjantka, pełniąc służbę w szpitalu dziecięcym, bez wahania ruszyła na pomoc głodującemu niemowlęciu. Kierując się instynktem macierzyńskim i poczuciem obowiązku, rozpięła niebieski mundur, aby nakarmić szlochające niemowlę, jakby było jej własnym. Ten akt poświęcenia, okrzyknięty bohaterskim, odbił się echem na całym świecie.

Kiedy policjantka karmi piersią potrzebujące dziecko

Ogólnie rzecz biorąc, rolą policjantów jest utrzymywanie porządku, dbanie o bezpieczeństwo obywateli i ochrona ich w chwilach zagrożenia. To raczej powołanie niż praca wybrana przypadkowo w liceum. Co więcej, argentyńska policjantka wykazała się w tej dziedzinie swoimi umiejętnościami, wykraczając poza zakres obowiązków określonych w umowie o pracę. Będąc uosobieniem odwagi, najwyższym przykładem empatii, zareagowała jak matka na rozpaczliwie potrzebujące dziecko.

Jak nazywał się ten anioł stróż przebrany za policjanta? Celeste Ayala. Była na służbie w Szpitalu Dziecięcym Sor Maria Ludovica niedaleko Buenos Aires, gdy usłyszała płacz. Jego intensywność i intonacja sprawiły, że natychmiast zinterpretowała go jako wołanie o pomoc. Brzmiał jak SOS. Zaniepokojona, młoda kobieta posłuchała głosu serca bardziej niż prawa i poświęciła swoje siły na rzecz dziecka w stanie krytycznym.

Zanim podjęła tę inicjatywę, skontaktowała się z administracją szpitala, aby zrozumieć sytuację dziecka, którego cierpienie było wyraźnie widoczne. Dziecko, oddzielone od matki z powodu zaniedbania, znajdowało się pod opieką opieki społecznej. Jako najmłodsze z sześciorga dzieci, brakowało mu czegoś niezbędnego: jedzenia. „Zauważyłam, że jest głodny, bo ciągle wkładał rękę do buzi, więc poprosiłam ją, żeby go potrzymała i nakarmiła piersią” – wyjaśniła portalowi Cronica .

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Odważny akt, który szybko stał się viralem

Obraz policjantki karmiącej piersią swoje dziecko, jakby było jej własnym ciałem i krwią, głęboko poruszył wielu internautów. Oficjalny post udostępniło ponad 100 000 osób, przywracając widzom wiarę w ludzkość. To kolega młodej kobiety, Marcos Heredia, chciał jak najszerzej podzielić się tym godnym podziwu czynem, jako wyrazem uznania.

„Chcę upublicznić ten wspaniały akt miłości, który dziś okazałaś temu dziecku, którego nie znałaś, ale wobec którego bez wahania zachowywałaś się jak matka. Nie przejmowałaś się tym, że było brudne ani że brzydko pachniało… Nie widuje się tego na co dzień” – powiedział w opisie, podkreślając wyjątkowy charakter tej akcji ratunkowej.

W komentarzach internauci obsypywali policjantkę pochwałami, obsypując ją przymiotnikami opisującymi jej szlachetny czyn. Porównywana do dobroczyńcy, a nawet potomka Boga, policjantka zebrała mnóstwo komplementów. „Nasz świat potrzebuje takiej empatii wszędzie”, „Mam ogromny szacunek dla tej kobiety, nie mógłbym zrobić tego, co ona”.

Internauci, często surowo oceniający kobiety odsłaniające piersi, obsypali ten gest pochwałami. Jednak pośród tej fali życzliwości, niektórzy ubolewali, że ten czyn jest chwalony tylko w tragicznych okolicznościach. Francuzi dają jasno do zrozumienia, że w ich kraju taki czyn z pewnością zostałby ukarany, otrzymałby naganę, a nawet zostałby skierowany do sądu.

Zasłużony awans dla tej policjantki.

Główna bohaterka tego aktu dobroci nie oczekiwała żadnych nagród ani tytułów honorowych. Zrobiła to, co uważała za słuszne dla maltretowanego dziecka, urodzonego w niewłaściwej rodzinie. Działała wyłącznie z solidarności, niekoniecznie spodziewając się takiego przejawu dobroci. Choć otrzymała gratulacje od wielu nieznajomych, poruszona „dobrymi nowinami”, policjantka otrzymała również awans w swojej jednostce.

Najwyższe władze prowincji Buenos Aires oficjalnie awansowały Celeste Ayalę do stopnia sierżanta. Ten nieoczekiwany awans zawodowy dla tej kobiety, która szybko stała się powodem do dumy narodowej, a nawet wzorem odwagi, to znaczący krok naprzód.

Choć karmienie piersią nadal jest uważane za „wykroczenie przeciwko przyzwoitości”, argentyńska policjantka szybko wskazała, że jest to przede wszystkim potrzeba. To nie prowokacja ani ekshibicjonizm, to kwestia fizjologiczna. To dar kobiecego ciała, a policjantka ofiarowała go tej małej, która tego najbardziej potrzebowała.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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