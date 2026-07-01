„Kabul Vibes”: opowiada historię codziennego życia afgańskich kobiet pod rządami talibów, mimo niebezpieczeństwa

W krótkich filmach publikowanych na Instagramie, TikToku i YouTube, Afganka znana jako @kabul__vibe dzieli się swoim codziennym życiem w Kabulu. Za tymi obrazami z życia codziennego kryje się cenne świadectwo, transmitowane pomimo ryzyka, które pozwala nam lepiej zrozumieć rzeczywistość milionów kobiet w Afganistanie.

Okno na życie afgańskich kobiet

Od powrotu talibów do władzy w sierpniu 2021 roku prawa kobiet zostały znacząco ograniczone. W tym kontekście @kabul__vibe postanowiła podzielić się swoim codziennym życiem w mediach społecznościowych. Jej filmy pokazują fragmenty życia codziennego, spacery po mieście i rozmowy z innymi kobietami, oferując wgląd w rzadko spotykaną rzeczywistość. Jej treści wykraczają poza proste vlogi: dają głos tym, którzy wytrwale walczą pomimo przeszkód i pozwalają światu odkryć codzienne życie często ograniczone do kilku zdjęć z wiadomości.

Media społecznościowe – niezbędna przestrzeń do wyrażania siebie

Publikując na wielu platformach, ta kobieta dociera do międzynarodowej publiczności. Formaty różnią się w zależności od platformy: dłuższe filmy na YouTube, bardziej spontaniczne klipy na TikToku czy posty na Instagramie. Ta cyfrowa obecność jest częścią szerszego ruchu. Wiele Afganek korzysta obecnie z mediów społecznościowych, aby dzielić się swoimi historiami, rozwijać działalność rzemieślniczą lub sprzedawać swoje dzieła. Wraz ze spadkiem liczby ofert pracy, internet staje się również sposobem na zachowanie pewnej niezależności.

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Składanie zeznań pomimo ryzyka

Publikowanie tego typu treści nie jest bez konsekwencji. Kobiety, które wypowiadają się publicznie w internecie, mogą spotkać się z groźbami, zastraszaniem lub represjami. Organizacje praw człowieka zgłaszają wzmożony nadzór nad treściami publikowanymi przez Afganki. Aby ograniczyć zagrożenia, wiele z nich decyduje się na zachowanie anonimowości, używanie pseudonimu, unikanie ujawniania swojej lokalizacji lub ukrywanie twarzy. Każdy post jest zatem wynikiem delikatnej równowagi między chęcią dania świadectwa a potrzebą ochrony własnego bezpieczeństwa.

Kolejny obraz Afganistanu

Filmy @kabul__vibe oferują inną perspektywę spojrzenia na kraj. Pokazują chwile bliskości, codzienne czynności i przestrzenie życiowe, które często są pomijane w tradycyjnych doniesieniach. Nie bagatelizując trudności, przypominają nam, że za statystykami kryją się kobiety z marzeniami, projektami, pasjami i niesamowitą zdolnością adaptacji. Takie podejście pomaga nam lepiej zrozumieć ich rzeczywistość i wyjść poza stereotypy.

Opór, który przybiera również formę technologii cyfrowej

Dziś media społecznościowe stanowią jedną z niewielu przestrzeni, w których niektóre Afganki mogą nadal wyrażać siebie. Bez publicznych demonstracji i oficjalnych platform, ich telefony stają się narzędziem do opowiadania historii, podtrzymywania zbiorowej pamięci i utrzymywania kontaktu z resztą świata. Historia @kabul__vibe ilustruje tę nową formę oporu, dyskretną, a zarazem silną. Kontynuując publikowanie pomimo trudności, przypomina nam, że głos, nawet zza ekranu, może ujawnić rzeczywistość, której wiele osób nie chce dostrzec.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Daily Vlog/Life in Afghanistan/Afghan Woman (@kabul__vibe)

Świadectwo @kabul__vibe pokazuje odwagę wielu afgańskich kobiet, które każdego dnia decydują się nie pozwolić, by ich historia popadła w zapomnienie.