„Dziewczyna Pilatesa” fascynuje pewne kręgi męskie: co ujawnia ta nowa obsesja

Samozwańczy masculiniści, zagorzali samce alfa i inceli, którzy hołdują męskiej estetyce, nie są już zafascynowani kobietami w kwiecistych fartuchach i perfekcyjnie ułożonych włosach. Teraz preferują bardziej nowoczesny wizerunek: wysportowaną kobietę w pastelowych legginsach, przybywającą do studia pilatesu z matchą w dłoni i różową matą przerzuconą przez ramię. Dziewczyna od pilatesu jest ich nową muzą, ulubienicą manosfery. Zwolennicy masculinizmu przypinają ją na swoich forach niczym plakat Beyoncé w pokoju nastolatka.

Dziewczyna ćwicząca Pilates, zastępstwo za tradycyjną żonę?

Poza ucieleśnieniem „ideału piękna”, dziewczyna pilatesu rozpala również wyobraźnię masculinistów , zmęczonych „ fajną babą ” z jej sztywnymi wałkami. Hashtag, który wzbudza szaleństwo kliknięć, stał się również punktem odniesienia na mało znanych forach manosfery. Ci mężczyźni, którzy walili szczękami i rozsiewali testosteron niczym subtelną truciznę, są zafascynowani dziewczynami pilatesu. Te kobiety, które noszą ocieplane getry, aksamitne opaski na głowę i odwiedzają minimalistyczne studia, popijając koktajle na wynos.

W jaskrawym kontraście do kulturystki o stalowych ramionach i umięśnionych udach, dziewczyna pilatesu to coś więcej niż tylko kobieta ćwicząca na niezrozumiałych maszynach i wzmacniająca głębokie mięśnie poprzez techniczne pozycje. Nosi ze sobą filozofię życia i mnóstwo symboli. Jej pakiet startowy zawiera lekkie ciężarki, które nie usztywnią jej ramion, ręczniki z nadrukami luksusowych marek i duże butelki na wodę o dziewczęcym designie.

Jeśli aktywiści na rzecz praw mężczyzn mają obsesję na punkcie określenia „dziewczyna od pilatesu”, to nie dlatego, że faktycznie interesują się tą dyscypliną, którą uważają za „zbyt łagodną” dla swojego ego. Ta kobieta, która po prostu chce się ruszać, nie uszkadzając stawów, uosabia wszystko, czego oczekują od żony. Według twórcy treści, Christiana Bonniera , to wręcz znak, „zielona flaga”. „Jeśli twoja dziewczyna ćwiczy pilates, ożeń się z nią natychmiast” – ogłasza w internecie. Opierając się na jego pochopnych wnioskach, ta część populacji kobiet, która przysięga na miski smoothie i zdrowe sałatki , „nie wychodzi w weekendy, żeby móc wcześnie wstać”. Kontynuuje : „i wróci w dobrym humorze, bo żaden obleśny facet jej nie poderwie”.

W jaki sposób zwolennicy maskulinizmu przywłaszczyli sobie dziewczynę ćwiczącą Pilates?

Podczas gdy masculiniści czują się zagrożeni przez kobiety podnoszące ciężary i nabierające masy, są całkowicie zafascynowani tymi, które delikatnie modelują swoje ciała na matach z pianki w delikatnych kolorach. Odporna na krytykę i pozorną karę, dziewczyna pilatesu cieszy się na tych nieprzeniknionych platformach preferencyjnym traktowaniem. Jest z pewnością jedną z niewielu kobiet, które wzbudzają więcej pochwał niż potępienia. Ta kobieta, której nigdy nie było dane stać się stereotypowym obrazem idealnej panny młodej ani głównym tematem masculinistów, pojawia się teraz nieustannie w twórczości samozwańczych don Juanów i strażników ery patriarchalnej.

Zwolennicy teorii maskulinizmu mają bardzo ograniczony, a wręcz wypaczony obraz dziewczyny ćwiczącej Pilates. W ich mniemaniu to kobieta prowadząca zdrowy tryb życia, przygotowująca dietetyczne posiłki, dbająca o siebie i ćwicząca z umiarem. Kolejną zaletą, którą zachwalają mężczyźni pragnący popchnąć społeczeństwo do tyłu, jest to, że dziewczyna Pilates wychodzi z domu tylko po to, by ćwiczyć.

„W ' manosferze ' panuje sztywna koncepcja tego, jaka powinna być kobieta: tradycyjna, uległa, gospodyni domowa, dostosowana do określonej estetyki. Myślę, że stereotyp związany z pilatesem jest powiązany z tą estetyką” – podsumowuje badaczka Mariel Barnes w rozmowie z mediami „19th News”. Krótko mówiąc, nowe pokolenie „kobiet -urzędniczek” nie zajmuje się już sprzątaniem domu, ale wykonuje akrobatyczne pozy w bluzce z wiązaniem. Te niebezpieczne połączenia wizerunków sprawiają, że instruktorki pilatesu łatwo padają ofiarą.

„Pilates” to już nie tylko ćwiczenia: kryterium wyboru

W przeciwieństwie do samozwańczej gospodyni domowej, która chwali się zamiataniem podłóg i przygotowywaniem pysznych domowych posiłków dla męża, dziewczyna pilatesu, nieświadomie, padła ofiarą błędnej interpretacji. Zwolennicy maskulinizmu, którzy lubią generalizować, uważają, że kobieta z poranną rutyną, minimalistyczną sylwetką i zamiłowaniem do łagodnych sportów ma wysoki potencjał „łagodności”.

Ci mężczyźni, tęskniący za czasami uzależnienia finansowego i gwałtu małżeńskiego, czynią z tego wręcz „warunek” w miłości. Uczestnik 10. sezonu programu „Miłość jest ślepa” o imieniu Chris spopularyzował ten nowy wymóg. Jego „typ” to „kobieta, która codziennie ćwiczy pilates”. Jeśli jego potencjalna partnerka nie unosi nóg na reformerze do pilatesu i nie poci się różowym potem, to zdecydowanie nie.

W artykule w „19th News” Mariel Barnes ostrzega, że słowo „Pilates” stało się swego rodzaju „kodem”, znakiem rozpoznawczym, który zdradza obrońców praw mężczyzn w przebraniu, zwłaszcza na aplikacjach randkowych. Jeśli podczas przeglądania profili natkniesz się na mężczyznę, który wydaje się być nieco zbyt zainteresowany Pilatesem, nie wpadnij w jego pułapkę.