Eksperci wyróżnili 6 typów ludzi, którzy dają prezenty… Do którego typu należysz?

W te święta Bożego Narodzenia Twój worek jest wreszcie spakowany, a prezenty czekają tylko na otwarcie. Jak co roku, istnieje kilka rodzajów elfów: te, które robią prezenty ręcznie, te, które skrupulatnie podążają za listą życzeń zapisaną w telefonie, oraz te, które wybierają bardziej tradycyjne prezenty, czasem wybierane w ostatniej chwili. Eksperci, z którymi rozmawiał HuffPost, zidentyfikowali sześć profili osób wręczających prezenty… do którego z nich należysz?

Materialista

Często powtarzają, że „liczy się intencja”, ale to, co kryje się pod papierem kraft i metalowymi wstążkami, jest dość wymowne. W Wigilię, grając podwójnego agenta Świętego Mikołaja , pokazujesz swoje prawdziwe oblicze. Podczas gdy niektórzy są dumni ze swoich prezentów, inni są mniej przechwalający się i wolą anonimowość Tajemniczego Mikołaja. Między babcią, która z radością obdarowuje całą rodzinę ręcznie robionymi swetrami, a Tobą, zawsze wyposażonym w najmodniejsze i najmodniejsze prezenty, jest ogromna różnica.

Dla ciebie pudełko czekoladek i piękny bukiet kwiatów to nawet nie plany awaryjne. Są całkowicie poza twoją listą. Jeśli jesteś typem osoby, która obdarowuje znajomych i rodzinę zegarkami za trzycyfrowe kwoty, designerskimi torbami czy hulajnogami elektrycznymi, jesteś nazywany „materialistą”. I nie martw się, to nie jest pejoratywne określenie. Nie próbujesz zaimponować swoim bogactwem ani się nim chwalić. Twój prezent może być bardziej luksusowy i efektowny, ale sprytnie odpowiada na pragnienie lub potrzebę, niezależnie od tego, czy jest ona pilna, czy nie.

„Ten typ osoby zazwyczaj pracuje w sektorze, w którym istnieje bezpośredni kontakt z klientami lub w którym wizerunek jest najważniejszy. Ich motto: »Musisz wyglądać jak baseballista, żeby być baseballistą«” – wyjaśnia Alyse Dermer, założycielka Mr. Considerate, w rozmowie z HuffPost.

Sentymentalny

Nie znosisz bezosobowych prezentów, takich jak zestawy prezentowe Wonderbox czy gotowe koszyki. Zamiast marnować czas przed wystawami ozdobionymi dużymi kokardami i napisem „pomysły na prezent”, wytyczasz własną ścieżkę. Wolisz prezenty, które mają znaczenie i płyną prosto z serca. Prezenty z inicjałami bliskich lub opowiadające fragment ich historii.

Wiesz, jak poruszyć serca bliskich spersonalizowanymi lub wykonanymi na zamówienie prezentami. Chcesz, aby Twój prezent był tak wyjątkowy, jak osoba, którą go obdarowujesz. Pod choinką umieszczasz biżuterię z grawerowanymi imionami, fotoksiążki lub rodzinne portrety w stylu kreskówkowym. W chwili rozpakowywania prezentu nierzadko po policzku obdarowanego spływa łza radości. „Ta osoba jest zamyślona, nostalgiczna i ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem” – zauważa Dermer.

Projektor

Twoje prezenty są często nieudolne. Nie masz złych intencji, dając je, ale Twoi bliscy mogą się skrzywić lub wymusić uprzejmy „uśmiech”. Trudno to usłyszeć, ale dajesz prezenty, które następnego dnia lądują na eBayu lub kurzą się w szufladzie. Kupowanie prezentów to w rzeczywistości zadanie, które głęboko Cię dręczy. Gdybyś mógł komuś zapłacić, żeby to zrobił za Ciebie, nie wahałbyś się ani chwili. Nie znając gustów swoich bliskich, dajesz prezent, który sam chciałbyś dostać, i czasami się to udaje, a czasami nie.

W centrum uwagi znajduje się osoba, która daje zapracowanym kobietom roboty kuchenne, karnety na siłownię kanapowcom, a 16-latkom bransoletki Hello Kitty. Te prezenty są wręcz niestosowne, ale osoba je wręczająca nie ma zamiaru nikogo ranić ani upokarzać.

Prokrastynator

Masz jasny pomysł i dokładnie wiesz, czego Twoi bliscy oczekują od Świętego Mikołaja. Tyle że Twój luźny styl życia odwodzi Cię od pierwotnego celu i zmusza do zmiany planów. Czekasz do ostatniej chwili, a kiedy w końcu docierasz do sklepu, okazuje się, że towar jest wyprzedany. Zamiast kupować dyfuzor olejków eterycznych, zadowalasz się zwykłym kadzielnicą Action. Podczas gdy bardziej zorganizowani kupują prezenty z miesięcznym wyprzedzeniem, korzystając z atrakcyjnych promocji, Ty robisz zakupy wigilijne w tym samym czasie, co zakupy spożywcze na kolację.

Słuchacz

Nie owijasz w bawełnę, jeśli chodzi o prezenty. W rzeczywistości jesteś świetnym słuchaczem i to dzięki tej rzadkiej cesze udaje ci się zadowolić bliskich. Pamiętasz wszystko, co mówią ci przyjaciele i rodzina, wiedząc, że kiedyś ci się to przyda (zwłaszcza w Boże Narodzenie). Aby śledzić te życzenia, przemycane między plotkami, możesz nawet stworzyć inteligentną listę w telefonie. A jeśli osoba po drugiej stronie odpowie „Niczego nie potrzebuję” na pytanie o prezenty, przeprowadzisz subtelne przesłuchanie. Babcie są w tym mistrzami!

Poszukiwacz wygody

Jeśli preferujesz najprostsze podejście i szukasz łatwych prezentów, to jesteś osobą praktyczną. Zawsze wybierasz „bezpieczne” prezenty, sprawdzone i lubiane: pudełko czekoladek, bon upominkowy od znanego sprzedawcy, prosty koc. Nie zaryzykowałbyś wyboru perfum z Sephory ani książki z księgarni. Nie oznacza to jednak, że zaniedbujesz bliskich: w końcu każdy ma swój własny język miłości.

Liczy się nie tyle charakter prezentu, co gest. Mała, odręcznie napisana kartka i kilka smakołyków są czasem warte więcej niż drogi gadżet, którego nawet nie było na liście.