Pewna kobieta została rzekomo zmuszona przez swojego byłego partnera do zrobienia sobie 250 tatuaży ze swoim imieniem.

Holenderka twierdzi, że jej były partner wielokrotnie zmuszał ją do tatuowania swojego imienia na ciele. Jej zeznania są teraz częścią kampanii mającej na celu podniesienie świadomości na temat przemocy psychicznej w związkach.

Ponad 200 tatuaży zostało zrobionych w związku, który określono jako toksyczny.

Holenderka, znana jedynie jako Joke, twierdzi, że była zmuszana do robienia sobie tatuaży przez swojego byłego partnera w trakcie, jak sama to określa, destrukcyjnego związku. Według doniesień holenderskiej prasy , ofiara rzekomo została zmuszona do wykonania ponad 200 tatuaży z imieniem lub inicjałami byłego partnera na różnych częściach ciała.

Według holenderskiej fundacji Spijt van Tattoo, tatuaże te rzekomo zostały wykonane przy użyciu sprzętu zakupionego online, w kontekście manipulacji emocjonalnej i presji psychologicznej. Organizacja twierdzi, że ofiara przez kilka lat żyła w atmosferze strachu i upokorzenia.

Kampania uświadamiająca na temat przemocy psychicznej

Historia Joke'a jest częścią kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację Spijt van Tattoo, która wspiera osoby pragnące usunąć tatuaże związane z trudnymi doświadczeniami. Kampania pod hasłem „Uit je hart, uit je huid” („Z serca, z twojej skóry”) ma na celu zebranie funduszy na sfinansowanie zabiegów usuwania tatuaży.

Według fundacji, niektóre kobiety robią sobie tatuaże pod przymusem lub w kontekście manipulacji emocjonalnej, co może pozostawić trwałe blizny psychiczne. Kilku specjalistów wskazuje, że niektóre formy przemocy domowej mogą obejmować mechanizmy kontroli nad ciałem i wizerunkiem.

[podpis id="attachment_438751" align="aligncenter" width="820"] Stichting Spijt van Tattoo[/caption]

[podpis id="attachment_438752" align="aligncenter" width="820"] Stichting Spijt van Tattoo[/caption]

Wieloletni proces usuwania

Według Fundacji Spijt van Tattoo, ofiara otrzymywała wsparcie przez około trzy lata, aby stopniowo usunąć tatuaże. W procesie uczestniczyło kilku specjalistów, w tym specjalista od laserowego usuwania tatuaży oraz eksperci z dziedziny medycyny i sztuki. Fundacja informuje, że większość tatuaży została skutecznie usunięta, choć niektóre ślady mogą pozostać. Zabiegi usuwania tatuaży często wymagają kilku sesji w odstępach czasu, aby skóra mogła się zagoić.

Problem związany z przemocą domową

Organizacje wspierające ofiary podkreślają, że przymus fizyczny lub psychiczny może przybierać różne formy w związkach przemocowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia przemoc domowa może obejmować działania mające na celu kontrolowanie ciała lub wyglądu drugiej osoby. Kampanie informacyjne mają na celu zachęcenie ofiar do szukania pomocy i lepsze informowanie opinii publicznej o takich sytuacjach.

Celem kampanii prowadzonej przez Fundację Spijt van Tattoo jest podniesienie świadomości na temat wciąż mało znanego problemu. Poprzez nagłośnienie osobistych historii, organizacja ma nadzieję zachęcić do rozpoznawania przemocy psychicznej i promować dostęp do odpowiedniego wsparcia. Stowarzyszenia podkreślają znaczenie struktur wsparcia dla osób znajdujących się w tego typu sytuacjach.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Influencerka oskarżona o użycie sztucznej inteligencji do nałożenia swojej głowy na ciało modelki

