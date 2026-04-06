„Naburmuszona mina generacji Z” zastępuje „kaczą minę”: na czym polega ten trend?

Normy w mediach społecznościowych dynamicznie ewoluują, w tym sposób pozowania przed kamerą. Po latach dominacji słynnego „kaczego wyrazu twarzy”, stopniowo pojawia się nowy wyraz twarzy: „dąsy pokolenia Z”. Ta spopularyzowana w mediach społecznościowych poza wyróżnia się bardziej naturalnym podejściem, zgodnym z obecnymi trendami ceniącymi autentyczność.

Ewolucja kodów pozowania fotograficznego

„Kaczy wyraz twarzy”, charakteryzujący się mocno wydętymi ustami, od dawna kojarzony jest ze zdjęciami typu selfie publikowanymi w mediach społecznościowych w latach 2010.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Matthew Fraser (@matthewfraser)

Pokolenie Z zdaje się dziś preferować bardziej dyskretny wyraz twarzy, zwany „dąsem Generacji Z”. Polega on na lekkim rozchyleniu ust, przy jednoczesnym zachowaniu bardziej zrelaksowanego wyrazu twarzy.

Zmiana ta ilustruje ewolucję odniesień estetycznych w Internecie, gdzie coraz większą popularność zyskują formy ekspresji uważane za bardziej spontaniczne.

Twórcy treści regularnie udostępniają poradniki objaśniające, jak przyjąć tę pozę, przyczyniając się do jej szybkiego rozpowszechnienia.

Trend związany z poszukiwaniem naturalności

Sukces „pryszczów pokolenia Z” wpisuje się w szerszy trend, który ceni wygląd postrzegany jako mniej elegancki.

Wielu specjalistów od komunikacji wizualnej zauważa, że młodzi użytkownicy Internetu preferują zdjęcia, które sprawiają wrażenie zrobionych w danej chwili, bez nadmiernej inscenizacji.

Ewolucji tej towarzyszy zainteresowanie bardziej minimalistycznymi stylami fotograficznymi, w których nacisk kładzie się na naturalne światło i stonowane wyrazy twarzy.

Popularność tej pozy odzwierciedla poszukiwanie równowagi między uwydatnieniem wizerunku a stworzeniem wrażenia autentyczności.

Centralna rola mediów społecznościowych w rozprzestrzenianiu trendu

Podobnie jak wiele trendów wizualnych, „naburmuszone usta pokolenia Z” rozpowszechniły się dzięki mediom społecznościowym. Krótkie formaty wideo pozwalają na szybkie zademonstrowanie póz i wskazówek.

Trendy w wyglądzie często ewoluują cyklicznie, a każde pokolenie wypracowuje własne standardy. Należy również zauważyć, że zwiększona widoczność niektórych wyrazów twarzy przyczynia się do standaryzacji nowych kodów wizualnych.

Nowa ilustracja ewolucji kodów cyfrowych

Trendy związane z selfie pokazują, jak praktyki cyfrowe wpływają na postrzeganie wizerunku.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez PureWow (@purewow)

Przejście od „kaczego miny” do „naburmuszenia” pokolenia Z pokazuje, jak szybko mogą ewoluować kody estetyczne. Trendy te przyczyniają się do redefinicji sposobu, w jaki internauci prezentują się w sieci.